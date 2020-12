Gusttavo Lima fala sobre boatos de affair com influencer de 19 anos

Solteiro, Gusttavo Lima foi alvo de mais boatos de que estaria se relacionando com a influencer Camilla Landim, de 19 anos. Após os rumores, o sertanejo, que se separou de Andressa Suita, deu sua versão da história.

Gusttavo Lima se envolveu com influencer?

Gusttavo Lima desmentiu a situação na página Movimento Country, do Instagram. O sertanejo se referiu a página como“sem credibilidade”.

“Vocês não cansam de inventar tais mentiras? Ah, me esqueci, vocês são ‘zero credibilidade’, né… Até quando vocês e essa moça vão sustentar essa fake news, um mundo inexistente que ela mesmo cria e acredita que está comigo [risos]! Ou, eu teria vergonha de tal atitude”, disse ele.

Imediatamente, os administradores responderam e debateram os comentários de Gusttavo, afirmando que sabiam de supostos segredos do cantor.

“Bebê, zero credibilidade, mas você não se cansa de enviar suas músicas (que, na boa, estão ficando chatas) para a gente divulgar. Pra você, só presta quem passa a mão na sua cabeça para as atrocidades que você faz. Aqui é imprensa independente que apura os fatos. E você sabe bem do que estamos falando”, disseram.

Cantor fala sobre separação de Andressa Suita

Em vídeo publicado no dia 14 de outubro, que foi apagado mais tarde, Gusttavo Lima falou sobre o casamento, e o que levou ao término. “Eu não estava feliz. Tentei de tudo para manter o casamento. Não está sendo fácil. Separação gera sofrimento, somos seres humanos. O pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos”,afirmou o cantor.

O ‘embaixador’, ainda disse que não estava satisfeito com o casamento. “Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, respeito e carinho continuam. Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é mãe dos meus filhos”, disse ele, que visita os filhos com frequência

Andressa foi pega de surpresa com o término com Gusttavo Lima

Ainda recapitulando, vale lembrar que Andressa Suita foi pega de surpresa com o término. Segundo ela, a separação foi informada por ligação. “Oi gente, eu precisava vir aqui falar um ‘oi’ para vocês né? Mas foi necessário eu ficar um pouco distante para eu poder assimilar tudo que estava acontecendo, tudo que está acontecendo. Assim como para vocês, pra mim também foi um choque”.

Suita ficou sem acreditar, pois há poucos dias, estava tudo bem no casamento. “Até domingo passado estava tudo bem, a gente tinha acabado de chegar de uma viagem familiar, assim com eu postei aqui. Na madrugada de domingo para segunda, fui acordada e comunicada que não dava mais para continuarmos como um casal”, contou em vídeo.