Papai Noel dos Correios 2022: veja como adotar uma cartinha de Natal

A campanha Papai Noel dos Correios 2022 começou na quarta-feira (16) e as crianças do Brasil já podem fazer seus pedidos de presente de final de ano. A iniciativa permite que estudantes de escolas públicas, com até 10 anos de idade, ou em situação de vulnerabilidade social recebam agrados de Natal. Veja como adotar uma cartinha e apadrinhar alguém nesse Natal.

Veja também: Árvore de Natal de São Paulo

O que é a campanha Papai Noel dos Correios 2022?

A campanha Papai Noel dos Correios 2022 permite que crianças enviem cartas pedindo presentes de Natal. A ideia é que as pessoas possam adotar uma cartinha e enviar a gratificação a algum desses jovens. A ação foi elaborada pelos funcionários dos Correios, há mais de 30 anos, após notar a quantidade de pedidos de presentes enviados às agências na época do Natal.

Além disso, a campanha também visa incentivar o hábito da escrita entre os jovens. Dentre os pedidos de 2022, estão itens como: carrinhos, bonecas, aviões de brinquedo, quebra-cabeças, bolas, calçados e roupas. Em 2021, os Correios afirmam ter recebido mais de 150 mil cartas.

Segundo o site da iniciativa, para participar é preciso que essas crianças tenham até 10 anos e sejam matriculadas em escolas da rede estadual ou municipal até o quinto ano do ensino fundamental ou estejam em situação de vulnerabilidade social.

Não há restrição de idade para aqueles que tiverem alguma deficiência. É preciso checar também quais cidades estão participando da campanha. As informações podem ser conferidas no site dos Correios.

Confira: Que dia montar árvore de Natal em 2022

Como adotar uma cartinha?

Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha na campanha Papai Noel dos Correios 2022. Para isso, é possível fazer a adoção indo presencialmente a uma agência dos Correios perto da sua localidade. Mas o apadrinhamento pode ser feito de maneira online no blog da iniciativa. Veja como:

Acesse o blog da campanha; Clique na opção “Adotar agora” na parte de cima na página; Escolha a cidade participante para ver as cartas; Selecione a carta que preferir.

Feito isso, o padrinho ou madrinha deve checar qual a data limite, em seu estado, para levar o presente em uma agência física dos Correios e fazer o envio. A campanha ainda alerta que caso a pessoa não envie a lembrança, essa criança perderá a chance de receber o agrado da iniciativa. Veja a lista de agências próximas de sua localidade.

Super padrinho

Ainda existe a opção de ser um super padrinho e adotar mais de 50 cartas. Esse apadrinhamento também pode ser feito pelo site, clicando em “Adote mais”. É possível fazer a adoção sendo pessoa física ou jurídica.

Como enviar uma cartinha?

É possível enviar a carta em uma agência física dos Correios, indo presencialmente ao local ou pelo blog da campanha. Vale lembrar que os textos precisam ser escritos manualmente pelas crianças e não podem conter informações pessoais dos jovens, como endereço ou fotografias.

Para fazer o envio de forma online é preciso entrar no blog da iniciativa, cadastrar os dados da criança e enviar uma foto, nítida, da carta. Veja o passo a passo.

Acesse o Blog da campanha; Clique na opção “Cadastrar carta” na parte de cima da página; Preencha o formulário com os dados da criança, com nome, CPF, endereço etc; Anexe a foto da carta ao final; Envie o pedido.

Até quando pode adotar a cartinha?

Cada estado tem um prazo limite para o envio das cartinhas. No estado de São Paulo, por exemplo, os pedidos podem ser feitos até o dia 16 de dezembro. Veja o restante abaixo:

Acre (AC) – 02/12/22

Alagoas (AL) - 20/12/12

Amapá (AP) – 16/12/22

Amazonas (AM) - 16/12/22

Bahia – 09/12/22

Ceará - 16/12/22

Distrito Federal (DF) – 10/12/22

Espírito Santo (ES) – 02/12/22

Goiás (GO) – 07/12/22

Maranhão (MA) – 09/12/22

Mato Grosso (MT) – 23/12/22

Mato Grosso do Sul (MS) – 09/12/22

Minas Gerais (MG) – 19/12/22

Pará (PA) - 16/12/22

Paraíba (PB) – 09/12/22

Paraná (PR) 16/12/22

Pernambuco (PE) - 16/12/22

Piauí (PI) - 16/12/22

Rio de Janeiro (RJ) – 15/12/22

Rio Grande do Norte (RN) – 07/12/22

Rio Grande do Sul (RS) – 09/12/22

Rondônia (RO) - 16/12/22

Roraima (RR) – 05/12/22

Santa Catarina (SC) – 04/12/22

Sergipe (SE) - 16/12/22

Interior de São Paulo (SP) – 16/12/22

Região metropolitana de SP - 16/12/22

Tocantins (TO) – 05/12/22

Veja também: Como funciona o horário de verão