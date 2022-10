Qual é o momento certo e quando montar a árvore de Natal em 2022? A cada ano, a antecipação do Natal parece começar um pouco mais cedo e 2022 já está quebrando novos recordes. Basta uma olhada no comércio local que já possível ver bolas, pisca-pisca e mais acessórios natalinos à venda.

Mas existem muitas tradições e crenças diferentes quando se trata da melhor época para começar a decorar sua casa para o Natal.

Tem dia para montar a árvore de natal em 2022?

Segundo a tradição, as árvores e enfeites de Natal devem ser montados no primeiro dia do Advento, que é o quarto domingo antes do Natal. Este ano, que cai no domingo, 27 de novembro de 2022.

Mas embora parte dos católicos usem essa data para começar a decorar a casa, há outros dias comuns. Para alguns, as decorações de Natal aumentam assim que o Halloween termina em 31 de outubro, e assim os amantes do Natal abraçam 1º de novembro como o início da temporada festiva e começam a decorar sua casa neste momento.

Durante o período vitoriano, as árvores de Natal eram tradicionalmente colocadas muito mais tarde em dezembro, geralmente na tarde da véspera de Natal.

Mas, colocar as decorações de Natal cedo na verdade te deixa feliz. O psicanalista, Steve McKeown, disse à UNILAD que colocar as decorações de Natal mais cedo aumenta a emoção da época festiva. Ele atua como uma 'âncora ou caminho para aquelas emoções mágicas da infância' e, em última análise, torna você mais feliz.

A psicóloga, Deborah Serani, também disse ao TODAY Home que decorar sua casa para o Natal mais cedo pode "criar essa mudança neurológica que pode produzir felicidade", explicando: "A decoração de Natal aumentará a dopamina, um hormônio do bem-estar".

Quando desmontar sua árvore de Natal?

A tradição cristã que remonta ao século IV marca a Noite de Reis, o fim do Natal e a véspera da Epifania (dia da festa cristã), como o momento de desmontar sua árvore de Natal e guardar suas decorações novamente.

Isso significa que você pode aproveitar as luzes cintilantes por mais um pouco, porque a Dia de Reis cai em 6 de janeiro de 2022, sexta-feira. Esteja avisado, porém: acredita-se que deixar suas decorações de Natal depois dessa data traz azar.

