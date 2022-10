Tradicional árvore de Natal de São Paulo terá novo endereço em 2022

Em 2022, a árvore de Natal de São Paulo será montada no Parque Villa Lobos. Tradicionalmente, a estrutura era instalada no Ibirapuera, mas esse ano a patrocinadora Coca-Cola FEMSA Brasil optou pela mudança de endereço.

A Coca-Cola informou, por meio de comunicado, que como a árvore, esse ano, terá um espaço para visitação interna, teve de haver uma mudança de endereço.

“O local escolhido para este ano possui a estrutura necessária para receber a inovação da Árvore 2022, a qual será a primeira com um espaço para interação com o público”, informou.

No entanto, de acordo com apuração do G1, a mudança de endereço pode ter tido outro motivo. Segundo a reportagem, houve um conflito da concessionária que dirige o Ibirapuera, a Urbia Parques e os patrocinadores com a empresa que patrocina a estrutura e a prefeitura de São Paulo.

Em nota, a prefeitura afirmou que não define o local em que a estrutura será instalada, mas que apoia sua montagem por se tratar de um símbolo do natal paulistano.

“A administração municipal apoia institucionalmente a tradicional árvore de Natal por ser um símbolo de inquestionável relevância para o Natal da cidade, mas não é responsável pela sua concepção ou o local em que será instalada.”, diz a nota.

Quando será montada a árvore de Natal de São Paulo em SP?

A população poderá visitar o ponto turístico no dia 27 de novembro, a partir das 19h. A árvore fica montada até o dia 6 de janeiro de 2023.

A árvore de Natal de São Paulo é um marco para a cidade no final de ano. A estrutura é montada desde 2002 na cidade. A constituição já chegou a ter 70 metros de altura nos anos de 2008 e 2009. Nos anos seguintes, no entanto, reduziu seu tamanho.

Nos anos de 2020 e 2021, a árvore também não foi montada no Ibirapuera. A estrutura foi colocada na Ponte Estaiada para evitar aglomerações, visando frear a contaminação pelo coronavírus.

Mas em 2022, a prefeitura liberou que a estrutura pudesse voltar a um lugar de maior acesso da população, já que a contaminação da COVID-19 diminuiu significativamente.

Esse ano, a estrutura terá 50 metros de altura e 22,2 metros de diâmetro, além de contar com uma parte de intenção dentro da árvore. A visitação ao local é aberta ao público e gratuita. O Parque Villa Lobos fica na Avenida Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, no Alto de Pinheiros.