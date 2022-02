Participantes do BBB 22 testaram negativo para Covid, diz Globo

O boato que de os participantes do BBB 22 estavam com Covid movimentou as redes sociais nos últimos dias. Entenda a situação.

Todos os participantes do BBB 22 testaram negativo para a Covid nesta quinta-feira, 3 de fevereiro. Os testes foram feitos pela Rede Globo depois que boatos sobre a saúde dos participantes começou a gerar discussão nas redes sociais e internautas especularam sobre o fim do reality.

Participantes do BBB 22 não estão com Covid, confirma Globo

Depois dos boatos da contaminação dos participantes do BBB 22 pela Covid, a Rede Globo decidiu testar todos os confinados contra a doença. De acordo com uma anúncio oficial da emissora, publicado na noite desta quinta-feira (3), todos os 18 participantes testaram negativo. “Os participantes do BBB foram testados e apresentaram resultados negativos para presença de Covid-19”, escreveram e explicaram: “Todas as medidas e cuidados foram adotados com a mesma responsabilidade que permitiu que as duas últimas edições do programa fossem concluídas com segurança e sucesso”.

A emissora também destacou que todos os participantes foram vacinados antes da estreia do programa, requisito obrigatório no processo de inscrição do BBB. “Os brothers são acompanhados constantemente pela equipe médica do programa e testados para detecção de Covid-19 sempre que necessário. Importante também relembrar que todos os participantes do BBB 22 tomaram as respectivas doses da vacina – item obrigatório para a participação no reality. E que durante o pré-confinamento fizeram sucessivos testes e só entraram na casa após o resultado negativo à presença do Coronavírus”.

Além dos participantes, todas as pessoas que trabalham diretamente no BBB 22 também foram testados para a Covid. Os protocolos sanitários, de acordo com a emissora, são tratados com muita seriedade pela produção. “A saúde de todos é sempre prioridade”, escreveram.

Participantes doentes preocupam emissora

A preocupação da emissora e do público com a possibilidade de casos de Covid entre os participantes do BBB 22 começou quando Vinícius, membro do Pipoca, passou a apresentar sintomas respiratórios no confinamento. Ele passou a tossir com intensidade e, na madrugada da última segunda-feira (31), precisou deixar o quarto para respirar melhor e tossir sem atrapalhar o sono dos participantes.

Durante o último Jogo da Discórdia, o participante chegou a reclamar para Tadeu Schmidt que estava parecendo um ‘escapamento de carro’. No dia seguinte, nomes como Jessilane, Tiago Abravanel e Douglas Silva reclamaram de dor na garganta.

