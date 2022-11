Perdeu o fenômeno hoje? Veja quando é o próximo eclipse lunar

No próximo ano, brasileiros poderão acompanhar outros eventos astronômicos no país.

Na manhã do dia 8 de novembro, algumas regiões do Brasil conseguiram ver um fenômeno astronômico, em que a lua ficou em tom avermelhado por completo. Para aqueles que perderam há uma má notícia: o próximo eclipse lunar total não acontecerá mais neste ano. Veja o calendário das movimentações dos astros.

Mas para quem não conseguiu ver, o ON fez uma transmissão ao vivo do fenômeno e mostrou o eclipse em diversas partes do mundo. A live está salva no Youtube.

Quando será o próximo eclipse lunar no Brasil?

O próximo eclipse lunar total vai acontecer entre os dias 13 e 14 de março de 2025, segundo informações da NASA.

No entanto, os brasileiros poderão acompanhar o fenômeno de forma parcial nos dias 28 a 29 de outubro de 2023. Aqui, a lua será coberta parcialmente nessa data e ficará visível para Europa, Ásia, Austrália, África, América do Norte, norte e leste da América do Sul, Ártico e Antártica.

Em maio de 2023 também acontecerá outro eclipse lunar parcial, mas ele poderá ser visto no Sul e Leste da Europa, Antártica, maior parte da Ásia, Austrália, África, bem como dos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. No Brasil, não será possível acompanhar.

Eclipse solar 2023

De acordo com o calendário e relógio mundial, Time and Date, haverá um eclipse solar total em 2023. O fenômeno vai acontecer no dia 14 de outubro do ano que vem. Ainda segundo o calendário, o evento poderá ser acompanhado entre 12h03 e 17h55 (hora de Brasília).

O evento vai ficar visível na América do Norte, toda a América Central e grande parte da América do Sul, exceto no sul do Chile e da Argentina. No Brasil, será possível ver o eclipse em sua magnitude nas regiões do nordeste.

O que é um eclipse lunar?

Segundo explica o ON, o eclipse lunar acontece quando a lua entra na sombra da Terra. Ainda existem dois tipos, o eclipse parcial quando o astro fica na penumbra do planeta e o eclipse total, quando a lua entra na umbra.

“Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral e quando entra na umbra temos o parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra temos o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial, tanto antes quanto depois da fase total”, alega a astrônoma e gestora da Divisão de Comunicação e Popularização da Ciência (DICOP) do ON, Dra. Josina Nascimento.

Nascimento ainda explica que durante o eclipse lunar total, a lua adquire uma cor avermelhada.

“A luz branca do Sol penetra na atmosfera e a parte azul e violeta são dispersadas pelos gases atmosféricos e as cores mais próximas do vermelho conseguem passar mais facilmente”, conta.

A astrônoma também aponta que o eclipse lunar, diferente do solar, pode ser visto em qualquer lugar em que a lua esteja visível.

“Diferentemente do eclipse do Sol, o eclipse da Lua é visto por todos que estão vendo a Lua. Em geral, qualquer pessoa no lado noturno da Terra no momento do eclipse pode vê-lo. Ocorre que para nós a Lua já terá se posto ou estará se pondo no decorrer do eclipse. Somente no extremo oeste é que será visto como total e mesmo assim com a Lua se pondo e por poucos minutos”, explica.