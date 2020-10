Plano do Banco Mundial quer arrecadar US$ 12 bi para vacina do covid-19 em países pobres

Na última quarta-feira, 29, ocorreu a divulgação do Plano do Banco Mundial. De acordo com David Malpass, presidente da instituição, o a iniciativa consiste em conseguir um financiamento de U$S 2 bilhões para a compra de vacinas contra o coronavírus em países pobres.

Desse modo, o plano do Banco Mundial pretende garantir que os países em situação de vulnerabilidade social também tenham acesso a vacina.

Assim, a organização também está pedindo ajuda para os principais acionistas de países desenvolvidos que apoiem a iniciativa.

Plano do Banco Mundial

Além disso, um dos principais objetivos do plano do Banco Mundial é alterar o curso da pandemia para os países de baixa renda. Com isso, o plano irá garantir suprimentos e um sistema de distribuição que supra a demanda.

O Banco Mundial tem investido severamente em iniciativas e financiamentos para fortalecer a luta contra o coronavírus. Em julho, por exemplo, a instituição financiou U$S 4 milhões para a produção de vacinas e produtos essenciais de saúde para países desenvolvidos.

Todavia, o plano do Banco Mundial tem agora como foco os países mais afetados com a crise, como forma de não deixá-los desamparados e também, para conter o vírus no mundo todo.

No entanto, a vacina ainda segue em processo de testes. Desse modo, a corrida na disputa por qual país será o precursor na imunização do vírus está a todo vapor.

Embora ainda não haja uma previsão de lançamento da vacina contra o novo coronavírus, o plano do Banco Mundial precisa conseguir a aprovação do financiamento o quanto antes.

Com isso, países como a Holanda e a Alemanha estão voltando a adotar medidas mais restritivas de distanciamento social para controlar a proliferação do vírus. Na Europa, eles já estão em uma nova onda da covid-19, por isso, a descoberta da vacina é uma corrida contra o tempo.