Por que o Auxílio Brasil foi bloqueado para crédito em conta? Entenda

A Caixa Econômica Federal mantém o pagamento mensal da parcela do Auxílio Brasil, no entanto, muitos beneficiários, ao acessar o aplicativo Caixa Tem, receberam a mensagem de que o Auxílio Brasil foi bloqueado para crédito em conta. Entenda o que pode ter acontecido.

Auxílio Brasil foi bloqueado para crédito em conta

Apesar da nova rodada de pagamentos já ter começado, alguns beneficiários relataram que o Auxílio Brasil foi bloqueado para crédito em conta, devido ao informe que aparece no aplicativo Caixa Tem. Um dos motivos para essa situação é que o benefício pode ter sido liberado, mas o dinheiro só ficará disponível para saque na data definida no calendário divulgado pela Caixa Econômica Federal.

No entanto, caso o benefício não tenha caído na conta mesmo no dia estipulado, pode ser que ele realmente tenha sido bloqueado. Para receber o Auxílio Brasil, é necessário que as informações registradas no CadÚnico estejam atualizadas, por ele ser um dos requisitos para conseguir o benefício. Dessa forma, é de extrema importância atualizar as informações em casos como, por exemplo, mudança de endereço, alteração na renda mensal ou estado civil, adoção ou falecimento de algum membro da família, etc.

Como desbloquear o Auxílio Brasil

Para saber se o benefício do Auxílio Brasil foi bloqueado para crédito em conta em função de informações desatualizadas, basta acessar o aplicativo Meu CadÚnico, que informa se o cadastro está desatualizado ou em processo de averiguação. Na ausência de acesso à internet, é necessário procurar algum Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou um posto de atendimento do CadÚnico.

Caso seja preciso, a atualização do cadastro também deve ser realizada em um CRAS ou em postos de atendimento do CadÚnico ou do Bolsa Família. Segundo o Ministério da Cidadania, a falta de atualização leva à exclusão do registro no CadÚnico depois de quatro anos.

Datas de pagamento do Auxílio Brasil de março de 2022

Se o Auxílio Brasil apareceu como bloqueado para crédito em conta no aplicativo Caixa Tem, uma das possibilidades é que a parcela do mês ainda não foi liberada para saque por conta da data para o pagamento não ter chegado. Confira a seguir o calendário disponibilizado pela Caixa para os pagamentos de março de 2022:

NIS com final 1: auxílio foi liberado dia 18/3

NIS com final 2: auxílio foi liberado dia 21/03

NIS com final 3: liberação do auxílio acontece hoje, dia 22/3

NIS com final 4: liberação do auxílio será dia 23/3

NIS com final 5: liberação do auxílio será dia 24/3

NIS com final 6: liberação do auxílio será dia 25/3

NIS com final 7: liberação do auxílio será dia 28/3

NIS com final 8: liberação do auxílio será dia 29/3

NIS com final 9: liberação do auxílio será dia 30/3

NIS com final 0: liberação do auxílio será dia 31/3

Confira o calendário completo dos pagamentos

Caso a situação ainda não seja resolvida, os beneficiários podem entrar em contato com a Caixa Econômica Federal pelo telefone 0800 725 7474 ou por meio da Central de Atendimento Caixa ao Cidadão pelo número 111. Também é possível ir até a agência mais próxima para saber sobre a situação do seu benefício.

