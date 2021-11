Documentos para atualizar o CadÚnico, requisito do Auxílio Brasil

O Cadastro Único (CadÚnico) se tornou o principal requisito para a participação em programas sociais que são oferecidos pelo governo federal, dentre eles, está o Auxílio Brasil. O novo programa começa a ser pago na próxima semana, sendo assim, é hora de conferir se o seu cadastro está em dia. Mas caso não esteja, veja a seguir quais documentos precisa para atualizar o CadÚnico para estar entre os candidatos ao novo benefício social.

Documentos para atualizar o CadÚnico

Quem precisa atualizar o CadÚnico deve estar atento aos documentos para que seja possível registrar no banco de dados do governo todos os membros da família, a condição de moradia e a renda familiar. Dentre eles, estão:

Documentos do responsável e membros da família:

>> CPF;

>> RG;

>> Título de eleitor;

Responsável e membros da família indígena/quilombola:

>> CPF;

>> RG

>> Título de eleitor

>> Registro administrativo de nascimento indígena (RANI)

Também podem ser apresentados outros documentos de identificação, como a certidão de nascimento, por exemplo.

Documentos para comprovar renda:

Para quem precisa fazer a alteração da renda familiar, lembre-se que dentre os documentos que podem ser utilizados para atualizar o CadÚnico estão os seguintes: Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou holerites, se houver.

Documentos para atualizar endereço da família:

Se houver a necessidade de alterar o endereço da família, seja devido à mudança de bairro ou município, tenha em mãos o comprovante de endereço, sendo de preferência a conta de luz.

Outros documentos que podem ser solicitados:

Também costuma ser solicitado que a família apresente o comprovante de matrícula escolar das crianças e jovens que possuam idade de até 17 anos.

Além disso, tenha em mãos o nome da escola onde estuda cada criança da família. Isso é necessário, pois o governo federal faz o acompanhamento dos menores em idade escolar para conferir a frequência escolar.

Também é conferido o cartão de vacinação para verificar se está sendo cumprido o calendário vacinal e como está a saúde da criança e das gestantes.

Quando realizar a atualização do Cadúnico?

A orientação do Ministério da Cidadania é realizar a atualização sempre que houver alguma mudança nos dados familiares, portanto, isso deve ser feito quando ocorrer o nascimento de alguém na família, falecimento, mudança de endereço para outro bairro ou cidade, crianças que entraram ou mudaram de escola, assim como as alterações na renda.

Nesse caso é necessário informar quando alguém passou a ganhar mais ou menos. Caso não haja nenhuma dessas alterações, basta que o responsável faça a atualização a cada dois anos. Isso garantirá que todas as informações estejam corretas e assim, o cidadão poderá participar de vários programas sociais.

Os cidadãos podem conferir se precisam atualizar o CadÚnico pela internet. Para isso, acesse o site www.meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico ou o aplicativo Meu CadÚnico e informe os seguintes dados:

>> informe o nome completo do responsável pela família;

>> registre a data de nascimento

>> informe o nome da mãe;

>> diga qual é a cidade e estado onde reside;

>> clique em “não sou robô”;

>> selecione o botão “emitir certidão”;

O sistema irá te direcionar para outra página onde constarão todas as informações sobre seu cadastro. Assim, confira quando foi realizada a última atualização.

Se tiver ocorrido à mais de dois anos ou houver alguma mudança é preciso fazer a atualização. Outra forma de saber se precisa atualizar o CadÚnico é entrando em contato com o CRAS. Isso pode ser feito de forma presencial ou por telefone.

Como atualizar o Cadúnico para receber o Auxílio Brasil?

Agora que sabemos quais documentos precisa para atualizar o CadÚnico, é hora de ir até o CRAS do seu município para fazer a atualização dos dados. Para isso, entre em contato com o setor e faça o agendamento do atendimento presencial. Na data marcada apresente os documentos necessários.

Durante a pandemia, o Ministério da Cidadania autorizou que a coleta dos dados para a atualização das informações cadastrais seja feita por telefone ou por meio eletrônico. Mas a organização desse procedimento é de responsabilidade de cada município, sendo assim, entre em contato com a prefeitura de sua cidade de confira se o atendimento à distância está disponível.

Depois, os dados da família são acrescentados no sistema para que o cidadão possa ser incluído na seleção que o Ministério da Cidadania realiza para a concessão de benefícios sociais. No caso do pagamento do Auxílio Brasil, a previsão é de que essa seleção aconteça nos próximos dias, visto que o governo quer começar a pagar o Auxílio Brasil a partir de dezembro para quem está inscrito no CadÚnico.

