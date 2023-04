Estádio do São Paulo, o Morumbi - Foto: Canva

Quando foi o último título do São Paulo?

O São Paulo é o maior campeão mundial dentre os clubes brasileiros. Além disso, já venceu o Brasileirão em 6 oportunidades. Entretanto, desde a último troféu conquistado, 2 anos se passaram. Confira qual foi a última taça erguida pelo clube do Morumbi.

Qual foi a última vez que o São Paulo foi campeão?

O último título conquistado pelo São Paulo foi o Paulistão de 2021, quando venceu o arquirrival Palmeiras na decisão. Em 2022, o Tricolor esteve muito perto do reencontro com a glória, mas ficou com o vice-campeonato estadual e da Sul-Americana. Foi derrotado para o Palmeiras e para o Independiente del Valle (EQU), respectivamente.

Na premiação do Campeonato Paulista de 2021, o São Paulo foi soberano. Hernan Crespo foi eleito o melhor técnico. O craque do campeonato foi Benítez, do Tricolor. A melhor defesa foi realizada por Thiago Volpi, arqueiro são-paulino. Por fim, 6 atletas do São Paulo figuraram entre os 11 melhores: Miranda, Daniel Alves, Reinaldo, Luan, Benítez e Pablo.

Entretanto, a fila não atrapalha a vitoriosa história do time. O Tricolor Paulista é a equipe brasileira que mais venceu o Mundial de Clubes (1992,1993 e 2005). Além disso, divide o posto de maior vencedor da Libertadores entre times do Brasil com Santos, Palmeiras, Flamengo e Grêmio. Todos foram campeões 3 vezes.

E não para por aí: em 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008, o São Paulo foi o campeão do Brasileirão. É o único time a conseguir conquistar o título nacional por três temporada consecutivas. Bem como, é o único paulista que nunca foi rebaixado.

Conheça os títulos do São Paulo

O São Paulo foi fundado no dia 25 de janeiro de 1930. De lá até os dias atuais, o Tricolor Paulista conquistou muitos troféus. Os mais importantes da história do clube, foram os títulos do Mundial de Clubes e da Taça Libertadores, ambos vencidos em 1992, 1993 e 2005.

Campeonato Paulista - 22 títulos - 1931, 1943, 1945, 1946 (campeão invicto), 1948, 1949, 1953, 1957, 1970, 1971, 1975, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1992, 1998, 2000, 2005 e 2021.

Torneio Rio-São Paulo - 2001

Campeonato Brasileiro - 6 títulos - 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008.

Taça Libertadores da América - 3 títulos - 1992, 1993 e 2005.

Mundial de Clubes - 3 títulos - 1992, 1993 e 2005.

Recopa Sul-Americana - 2 títulos - 1993 e 1994

Copa Sul-Americana - 2012

Copa CONMEBOL - 1994

Supercopa da Libertadores da América - 1993

Copa Master da CONMEBOL - 1994

