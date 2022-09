Que horas começa a primavera 2022 e como deve ser a estação

Setembro marca o início da estação mais florida do Brasil, mas que dia e que horas começa a primavera 2022, e como será o clima? A primavera tem conotações simbólicas de novos começos em culturas de todo o mundo. No hemisfério sul, pode significar uma explosão de cores.

Que horas começa a primavera 2022?

O início da Primavera 2022 será no dia 22 de setembro às 22h03 (horário de Brasília). A data de término, que sinaliza o início do verão, é quarta-feira, 21 de dezembro.

Este dia marca o fim do inverno de 2022 e marca o início da primavera de 2022 no Brasil e em todo o hemisfério sul. O momento exato do equinócio da primavera é às 22h03 (horário de Brasília).

Esta data é determinada em referência à posição da órbita da Terra em relação ao sol, levando em consideração equinócios e solstícios .

AS QUATRO ESTAÇÕES DO ANO

Verão

Estação com altas temperaturas e dias mais longos que as noites, o verão ocorre após a primavera e antes do outono. Nesse período, as chuvas aumentam e as árvores ficam verdes e cheias de frutos.

Outono

Uma das características do outono é o declínio gradual das temperaturas, já que esta é a estação anterior ao inverno. Nesse período, as folhas das árvores apresentam um tom amarelado e costumam cair, indicando a mudança de estação. O outono é a estação que ocorre após o verão.

Inverno

No inverno, as temperaturas caem e há ocorrência de geadas e nevascas em alguns locais do Hemisfério Sul. Esta estação apresenta dias mais curtos e noites mais longas devido à menor incidência de sol. Nesse período, muitas espécies animais migram para áreas com temperaturas mais altas. O inverno ocorre após o outono e antes da primavera.

Primavera

Nesta estação, as temperaturas são amenas e agradáveis ​​e há um aumento das chuvas. Os dias começam a ser mais longos e as noites mais curtas.

Como vai ser a estação

A primavera no Brasil 2022, também conhecida como estação da flores, é caracterizada pelo clima é mais ameno, ou seja, não tão quente quanto no verão, e nem tão frio como no inverno.

A temporada começa logo após o inverno e termina com a chegada do verão, quando as chuvas ficam mais intensas. Neste período florescem lindos girassóis, orquídeas, hortênsias, rosas, violetas e hibiscos, entre outros. Embora a primavera seja conhecida como a estação das flores, essa é uma característica apenas em algumas regiões do planeta. No Brasil, o período de floração ocorre em várias estações, não apenas na primavera, e varia de acordo com a espécie.

De acordo com o Climatempo, no centro-sul do Brasil tradicionalmente apresenta alguns períodos secos característicos do Inverno, e alguns períodos muito úmidos, característicos do Verão. O frio é incomum neste período.

Nos estados do Sudeste e do Centro-Oeste voltam as pancadas de chuva, que são resultado do tempo abafado. Elas são rápidas, ocorrem sempre à tarde ou à noite, e são bem volumosas.

Nas regiões Norte e Nordeste a maior mudança durante a Primavera é o aumento gradual da umidade, principalmente no Acre, em Rondônia, no sul do Amazonas e do Pará, no Tocantins, no oeste da Bahia e no sul do Maranhão e do Piauí.