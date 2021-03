Previsão do tempo em São Paulo: veja como fica o final de semana

Previsão do Tempo São Paulo – Após uma semana marcada por pancadas de chuvas e temperaturas médias, o tempo na capital paulista não deve mudar bruscamente no final semana, sábado (13/03) e domingo (14/03). Segundo informações do CGE da Prefeitura, os últimos dias de verão serão marcados por sol, calor e chuva.

Os paulistanos devem se manter atentos. Isso porque há potencial de pancadas de chuvas isoladas na capital, principalmente no período da tarde. No entanto, às noites não serão chuvosas em São Paulo. Confira a seguir a previsão do Tempo São Paulo completa:

Previsão do Tempo São Paulo: Sábado (13/03)

O sábado, 13 de março, começa ensolarado em toda a capital paulista. No entanto, o tempo deve mudar ao decorrer do dia, o aumento de nuvens deve aparecer no começo da tarde. Neste período, a presença de pancadas de chuvas isoladas podem ocorrer qualquer momento. Entretanto, a chuva promete se rápida e fraca, sem tempestades. Veja abaixo como ficam as temperaturas:

Mínima 19°C

Máxima 29°C

Previsão do Tempo São Paulo: Domingo (14/03)

O domingo, 14 de março, é parecido com o dia anterior. A manhã tem presença de sol, com poucas nuvens no céu. Mas à tarde, o tempo deve mudar na capital paulista. O clima abafado e o calor favorecem as pancadas de chuvas, que devem ser isoladas e também com baixa intensidade. As rajas de vento também marcam o período do final da tarde. Veja abaixo como ficam os termômetros:

Mínima 20°C

Máxima de 30°C

Este será o último final de semana da estação de verão de 2021. A partir da próxima semana, se inicia o outono, estação conhecida por manter os termômetros meteorológicas mais amenos e não tão intensos quanto a estação anterior. O calor e sensação de clima abafado são substituídos por frescura.

No geral, o verão de 2021 foi de muito calor e pouca chuva, em comparação aos anteriores. O início da estação foi marcado pelo fenômeno La Niña, evento climático com intensidade de moderada a forte que se desenvolveu no Oceano Pacífico. O mês de fevereiro contou com poucas tempestades.

Final de semana em São Paulo

Apesar de a previsão do tempo São Paulo indicar um final de semana caloroso, não há muitas opções do que fazer na capital paulista. Com o avanço dos números de mortes, internações e casos da Covid-19, a cidade se encontra na fase vermelha, e apenas os serviços essenciais funcionam.

A partir de segunda-feira, 15 de março, a cidade entra na fase emergencial, ainda mais restritiva, como forma de conter a disseminação do novo coronavírus, que recentemente atingiu números preocupantes, quebrando recordes de 2020, auge da pandemia, por exemplo.