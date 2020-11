Resultado da Quina Concurso 5413 de hoje; veja as dezenas do dia

Hoje [11], o resultado da Quina concurso 5413 pode pagar um prêmio de R$ 700 mil na faixa principal do sorteio. O resultado será divulgado a partir das 20 horas e para garantir o prêmio de maior valor, o apostador tem que acertar as cinco dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo e pode ser acompanhado ao vivo por aqui.

Ganhadores em tempo real

Confira aqui os números sorteados na Quina concurso 5413.

Todos resultados da Quina de novembro

Confira aqui os números sorteados na Quina concurso 5412: 06 37 38 70 71

Resultado da Quina Concurso 5411, sorteado na segunda, 3 de novembro (09/11). Os números sorteados foram: 18 30 31 36 60

Conheça o resultado da Quina Concurso 5410, sorteado no sábado, 7 de novembro (07/11). Os números sorteados foram: 01 04 21 26 46

Em seguida, veja o resultado da Quina Concurso 5409, sorteado na sexta, 6 de novembro (06/11). Os números sorteados foram: 16 22 27 41 75

A seguir, confira o resultado da Quina Concurso 5408, sorteado na quinta, 5 de novembro (05/11). Os números sorteados foram: 39 54 64 67 71

Resultado da Quina Concurso 5407, sorteado na quarta, 4 de novembro (03/11). Os números sorteados foram: 04 11 16 28 45

Por fim, vejo o resultado da Quina Concurso 5406, sorteado na terça, 3 de novembro (03/11). Os números sorteados foram: 41 46 54 57 65

Como receber o prêmio do resultado da Quina de hoje?

O sortudo de hoje que acertar o resultado da Quina concurso 5413 pode retirar os prêmios de té R$ 1.332,78 em uma casa lotérica. Caso a sorte seja maior e o apostador garantir um prêmio mais alto, deverá ir até uma agência da Caixa. Além disso, é necessário levar o bilhete premiado, RG e CPF.

É preciso ter atenção, pois o prêmio do resultado da Quina tem um prazo de validade. Ou seja, apostador pode buscar o valor premiado em até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Caso isso não aconteça, o valor para o Tesouro Nacional, para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Portanto, fique atento ao seu bilhete!