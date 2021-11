Resumo de Coração Indomável: capítulos completos de 22/11 a 26/11

A novela protagonizada por Maricruz (Ana Brenda Contreras) e Otávio (Daniel Arenas) promete muitas emoções na próxima semana. Veja o que vai acontecer no resumo de Coração Indomável, dos dias 22 a 26 de novembro de 2021. As informações foram divulgadas pela emissora e podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Resumo Coração Indomável – Capítulo 130, segunda-feira, 22 de novembro

Alvaro oferece a Maricruz sua ajuda para pagar os honorários do Advogado Navarro. Carol diz a Carmela que o que mais quer é provocar Maricruz para que ela pareça uma presa rebelde e acabe ficando na cela de castigo. Maricruz confirma a Alvaro que foi ela quem matou Afonso. Cira afirma a Maricruz que não acredita que ela seja uma assassina e que está se sacrificando por alguém que nunca a agradecerá.

Aníbal diz a Natasha que não se entregará à polícia até que recupere seu quadro. Maricruz recebe Otávio e pede que ele não volte a procurá-la. Otávio diz a Maricruz que foi ele quem matou Afonso. Ela se surpreende e eles se beijam. Maricruz então pede que ele cuide de Lupita e que nunca mais volte a visitá-la.

Capítulo 131, terça-feira, 23 de novembro

O Doutor Guerra diz a Esther que José Antonio ficará inválido por toda sua vida. Maricruz diz a Otávio que ela foi amante de Afonso, ele se nega a acreditar. Na cela, Carol aproveita um momento de distração de Maricruz, se levanta da cama, pega a faca e se corta. Depois pede por ajuda aos gritos, dizendo ter sido atacada por Maricruz. Dominga diz a Maricruz que a trancará em uma cela de castigo.

Maricruz diz ao diretor que Carol foi quem planejou a situação em que a envolveram. Otávio confessa a Doris que beijou Maricruz. Otávio diz a Dóris que Maricruz brincou com ele e que nunca mais vai atrás dela. Carol mente para Maricruz, dizendo-lhe que Otávio foi à cadeia para avisar que Lupita está muito doente. Otávio leva Doris para conhecer Lupita e Miguelzinho. Na cela de castigo, Maricruz pede desesperadamente que a permitam falar com sua filha. No hospital, José Antonio tenta se mover em sua cama e se desespera ao notar que não consegue mover as pernas. O advogado Navarro informa a Otávio que não cobrará nada de seus honorários na defesa de Maricruz.

Resumo Coração Indomável – Capítulo 132, quarta-feira, 24 de novembro

O Doutor Guerra informa José Antonio que, como consequência dos golpes que recebeu, ficará paralítico. José Antonio se altera com a informação e diz a Esther que prefere morrer. No Aeroporto, Aníbal se esconde no trem de aterrissagem de um avião. Cira e Teresa levam Carmela ao escritório do diretor e ela acaba confessando que Maricruz não atacou Carol. Elsa diz a Álvaro que só vai voltar a gostar dele quando ele permitir que ela volte a ver Afonso. Natasha diz a Maricruz que Aníbal é o assassino de Afonso.

Na cela de castigo, Carol agride Carmela por tê-la delatado. No cemitério, Natasha diz aos pintores que acompanham o enterro de Aníbal que ele foi o assassino de Afonso. Natasha visita Clementina e a pede que devolva o dinheiro que pagaram a Afonso pelo quadro “Liberação”. Cira diz a Maricruz que quando a submeterem a interrogatórios ela acabará confessando que não matou Afonso.

Capítulo 133, quinta-feira, 25 de novembro

Clementina manda Natasha embora de sua casa e a chama de mentirosa, pois não acredita que o quadro “Liberação” foi obra de Aníbal. Maricruz conta a Cira que não matou Afonso mas pede a ela que a ajude a agir de uma maneira que a faça parecer culpada, pois quer ser condenada. Cira entrega ao diretor do presídio um celular onde gravou a confissão de Maricruz. Otávio leva Lupita a cadeia para que Maricruz a veja.

Na cadeia, Maricruz e Otávio reafirmam seu amor e ela o pede que continue cuidando de Lupita. Maricruz é interrogada. Aparece no julgamento uma gravação onde Maricruz se diz inocente. Maricruz acaba por confessar que não matou Alfonso e é absolvida. Álvaro diz a Maricruz que renunciou ao emprego para estar mais perto dela e volta a pedi-la em casamento. Otavio diz a Maricruz que se quiser casar-se com ele têm de ir viver para o México.

Resumo Coração Indomável – Capítulo 134, sexta-feira, 26 de novembro

Natasha diz a Francisco de quem era o quadro que Afonso vendeu e que não descansará até recuperá-lo. Francisco se oferece para devolver o dinheiro que Afonso recebeu pelo quadro. Otávio diz a Doris que depois do julgamento de Maricruz eles poderão voltar à Ilha Dourada. Madalena diz a Liz que Elsa não sabe que Afonso morreu. Maricruz sai da cadeia e encontra Álvaro a esperando. Álvaro pede a Maricruz que trabalhe para ele, cuidando de Elsa e a fazendo companhia.

No apartamento de Otávio, Maricruz é recebida por Joaninha. Doris fica sabendo que Maricruz foi absolvida de toda culpa. Doris finge uma forte dor para impedir que Otávio e Maricruz se reencontrem. Clementina diz a Maricruz que está disposta a reparar o dano que Afonso fez e pede perdão em nome dele. Otávio diz a Doris que o Governador lhe deixou um recado importante e que quer que ela fique na Ilha Dourada.

