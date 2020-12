Rússia é banida das Olimpíadas 2021 e Copa do Mundo 2022

A Corte Arbitral do Esporte (CAS) decidiu proibir a Rússia de usar seu nome, sua bandeira e seu hino nas competições dos próximos dois anos. Com a medida, a Rússia então está banida das Olimpíadas de Tóquio-2021, dos Jogos de Inverno, em Pequim-2022, e da Copa do Mundo, no Catar, também em 2022.

No entanto, atletas e times russos poderão competir nas Olimpíadas e em outros eventos, mas não com uniformes e bandeiras do país. Confirmando-se que não estão envolvidos em escândalos de doping, esses atletas poderão competir, usando uma vestimenta que contenha as palavras ‘Atleta Neutro’.

“O painel do CAS determinou por unanimidade que a RUSADA (Agência de Antidoping da Rússia) não está em conformidade com o Código Anti-Doping Mundial (WADC) em conexão com sua falha em obter a entrega dos dados subjacentes para a WADA”, disse o tribunal.

Rússia banida das Olimpíadas e da Copa do Mundo: entenda

A Agência Mundial Antidoping (Wada) havia decidido banir a Rússia de grandes competições esportivas durante quatro anos. O fato ocorreu pois os russos adulteraram um banco de dados do laboratório de testes de Moscou, que continha evidências prováveis ​​para processar por violações de doping.

Entretanto, a medida que antes era de quatro anos, agora passou para apenas dois. Mas, mesmo assim, os russos não competirão nas Olimpíadas e Copa do Mundo, isso porque, a punição será até 16 de dezembro de 2022. As Olimpíadas tem previsão para início em julho de 2021, e a Copa para o final de novembro em 2022.

O país também não poderá organizar grandes eventos esportivos em seu território. No entanto, a Eurocopa 2020 não corre perigo de perder São Petersburgo como uma das 12 sedes. Isso porque a competição não está categorizada no grupo nos eventos restringidos.

Por fim, o hino nacional russo está proibido de ser tocado ou cantado nos locais oficiais de eventos. A punição termina em 16 de dezembro de 2022.