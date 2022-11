Saiba qual pode ser o dia do jogo do Brasil nas oitavas. Foto: Reprodução / FIFA Oficial @roadto2022en

Data do jogo do Brasil nas oitavas de final e quando a Seleção joga na Copa do Mundo 2022

Com uma rodada de antecedência, a Seleção Brasileira carimbou o passaporte até as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar após vencer a Suíça na última segunda-feira, 28 de novembro. O elenco canarinho já sabe quem pode enfrentar, enquanto a dúvida principal é sobre a data e o horário da partida.

Data do jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa

Existem duas possibilidades para o jogo do Brasil nas oitavas de final do Mundial da FIFA. Se terminar em primeiro lugar no grupo G, o time comandado por Tite vai jogar na segunda-feira, 05 de dezembro, no Estádio 974.

Porém, se garantir a segunda colocação do grupo, aí entra em campo apenas no dia seguinte, no Estádio Lusail.

Confira quais são os detalhes das prováveis datas do jogo do Brasil nas oitavas.

SEGUNDA-FEIRA (05 de dezembro):

1º G x 2º H

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio 974

OU

TERÇA-FEIRA (06 de dezembro):

1º H x 2º G

Horário: 16h (horário de Brasília)

Estádio Lusail

+ O que aconteceu com o homem que invadiu o campo na Copa do Mundo com bandeira LGBT?

Quem o Brasil vai pegar nas oitavas da Copa?

As seleções de Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai são quem o Brasil pode pegar nas oitavas de final da Copa do Mundo no Catar em 2022.

Líder do grupo G com 6 pontos, a Seleção Brasileira vai disputar a terceira e última rodada da fase de grupos na sexta-feira, 02 de dezembro, contra Camarões. Já o grupo H terá a sua definição também na sexta, com chances de classificação para todos os participantes.

O adversário mais difícil para o Brasil é Portugal, por isso avançar em primeiro é tão importante ao elenco de Tite. Com Cristiano Ronaldo em campo e grandes astros do futebol europeu, a Seleção pode encontrar dificuldades para passar dos rivais.

O que vem depois das oitavas de final?

Se o Brasil ganhar o seu jogo nas oitavas, ele avança para as quartas de final da Copa do Catar. Os confrontos estão marcados para sexta e sábado, 09 e 10 de dezembro, às 12h (meio dia) e 16h (horário de Brasília) respectivamente.

A Seleção Brasileira tem uma difícil projeção no mata-mata. Se o Brasil vencer o seu jogo nas oitavas, poderá encontrar nas quartas de final o vencedor entre de 1º E x 2º F, ou 1º F contra o 2º E. Isso significa que os prováveis adversários estão entre Espanha, Japão, Costa Rica, Alemanha ou Croácia, Marrocos, Bélgica.

O chaveamento da Copa do Mundo foi definido pela FIFA em abril deste ano, logo após o sorteio da fase de grupos com todas as seleções classificadas.

Como funciona o mata-mata na Copa do Mundo?

Como em toda competição de futebol, o sistema conhecido como "mata-mata" é uma etapa eliminatória, ou seja, a seleção que vencer está classificada e a que perder volta para casa mais cedo.

Na Copa do Mundo do Catar, existem as oitavas de final, quartas, semifinais, disputa pelo terceiro lugar e a final entre os dois ganhadores das semifinais.

Todas as fases do mata-mata são jogadas em partida única. Em caso de empate, a prorrogação será iniciada logo após o fim do segundo tempo. Se a igualdade no placar persistir, a disputa de pênaltis definirá quem segue vivo na competição.

Em cada fase nova fase que disputam, os times ganham uma quantia em forma de premiação da FIFA. Da fase de grupos até as oitavas, o valor é de 70 mil reais, já para as quartas em 90 mil.

