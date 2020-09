Saiba quais são as maiores empresas de energia solar do mundo

O mercado de energia solar não para de crescer. Mesmo com a profunda crise econômica global e redução da demanda dos principais mercados, as fontes renováveis foram as únicas a manter o ritmo de expansão. Nesse contexto, vale a pena conhecer um pouco mais sobre as principais empresas do setor, assim como, o ranking das 10 maiores empresas de painéis solares.

Ranking das maiores empresas de painéis solares:

A relação dos 10 maiores fabricantes de painéis fotovoltaicos por volume de vendas deixa claro o amplo domínio chinês no setor. Primeiramente, das 10 líderes de mercado, 7 são chinesas. Além disso, das 3 empresas não chinesas, somente uma (First Solar -USA) não possui operação de manufatura na China.

JinkoSolar – 14.2GW (+25%)

JA Solar – 10.3GW (+17%)

Trina Solar – 9.7GW (+20%)

Longi Solar – 9.0GW (+25%)

Canadian Solar – 8.5GW (+20%)

Hanwha Q Cells – 7.3GW (+33%)

Risen Energy – 7.0GW (+46%)

First Solar – 5.5GW (+104%)

GCL – 4.8GW (+17%)

Shunfeng Photovoltaic – 4.0GW (+21%)

Os dados compilados pela GlobalData estimam o crescimento de vendas despachadas de 63GW em 2018 para 80,3GW em 2019. Isto é, 27% de crescimento. Nesse sentido, entre parênteses, temos o crescimento anual das vendas despachadas de painéis fotovoltaicas em 2019 por empresa. Em suma, os principais mercados de destino das placas solares continuam sendo China, USA, Europa e India.

De fato, estima-se que os 10 maiores fabricantes globais concentrem +75% das vendas em 2020, dessa forma, os números totais ultrapassam a marca de 100GW anuais.

Conheça um pouco mais das maiores empresas solares:

1. JinkoSolar

JinkoSolar é uma das maiores empresas de energia solar e a maior fabricante de painéis fotovoltáicos. É sediada em Shanghai na China. A JinkoSolar destaca-se pela presença global com atendimento dos maiores mercados mundiais. Nesse sentido, a empresa possui base de clientes na China, EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, Chile, Africa do Sul, India, México, Brazil, Emirados Árabes, Itália, Espanha, França, Bélgica, dentre outros países e regiões.

2. JA Solar

Sediada em Shanghai, na China, JA Solar é uma das maiores empresas de energia solar e a maior fabricante de painéis fotovoltaicos de alta performance. Ao longo dos anos, a JA Solar estabeleceu forte presença nos mercados da Europa, América, África e Ásia. Enfim, suas receitas anuais superaram USD 3 bilhões.

3. Trina Solar

Trina Solar é a maior fabricante de painéis solares da região de Changzhou na China. Além disso, a empresa produz uma ampla linha de equipamentos para instalações residenciais, comerciais e utility-scale. Dentre os quais destacam-se as tecnologias de placas bifaciais, half-cell, dual glass, PERC, standard p-type mono-crystalline, and multi-crystalline cells. Trina Solar domina atualmente o mercado Indiano, com grande crescimento nos últimos anos

4. Canadian Solar

Canadian Solar é um dos maiores fabricantes de placas fotovoltaicas do mundo. A empresa é sediada em Ontario no Canadá, mas possui fábricas na China, Indonésia, Vietnam e Brazil. Além disso, a Canadian Solar tem um longo histórico de manufatura de equipamentos fotovoltaicos e já despachou mais de 32GW de módulos solares ao longo de mais de 18 anos de operação. Dado o longo histórico, a Canadian Solar possui a maior base instalada no Brasil, incluindo geração centralizada e geração distribuída.