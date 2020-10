Santos anuncia rompimento do contrato com Robinho

O Santos Futebol Clube emitiu nota oficial em suas redes sociais no início da noite desta sexta-feira, dia 16 de outubro, anunciando que o jogador Robinho não continuará no clube .

Pelo Twitter, o clube informou que em comum acordo com Robinho resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro. Isso, segundo a nota, ocorreu “para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália” .

NOTA À IMPRENSA O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no último dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na Itália. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020

Robinho publicou vídeo nas redes sociais comentando a saída do clube:

Qual o motivo?

Desde o anúncio da volta de Robinho para o Brasil, o caso que o envolve em um crime violência sexual contra uma mulher albanesa, cometido na Itália, em 2013, tirou o sono do clube da baixada santista.

Robinho e Ricardo Falco foram condenados em primeira instância, no ano de 2017, a nove anos de prisão pelo crime. Eles recorrem da decisão da Justiça italiana .

Nos últimos dias, a repercussão do caso no Brasil acendeu a polêmica de o clube contratá-lo por conta desse histórico.

Hoje, com o vazamento de transcrições de conversas de Robinho com alguns dos envolvidos no caso, o cerco contra o Santos apertou . O teor das conversas gravadas a pedido da Justiça italiana e usadas no processo causou revolta.

Leia, abaixo, um trecho da transcrição de grampos telefônicos que a Justiça italiana usou no processo:

Falco: – Ela se lembra da situação. Ela sabe que todos transaram com ela.

Robinho: – O (NOME DE UM AMIGO) tenho certeza que gozou dentro dela.

Falco: – Não acredito. Naquele dia ela não conseguia fazer nada, nem mesmo ficar em pé, ela estava realmente fora de si.

Robinho: – Sim.