São Paulo tem mais de 3 mil queixas sobre festas na pandemia

De acordo com levantamento da Prefeitura de São Paulo, queixas sobre festas referiam-se a perturbação de sossego e poluição sonora

De 23 de março, início da quarentena em São Paulo, até o dia 18 de outubro, o serviço de solicitações por telefone da prefeitura de recebeu 3.050 queixas que tinham o termo “festas” e se referiam a eventos feitos na pandemia.

São Paulo: queixas variadas

Todas as denúncias foram feitas usando como base o serviço 156 e referiam-se a estabelecimentos que ficaram abertos durante a pandemia, mesmo com as restrições, e também a queixas sobre perturbação de sossego ou poluição sonora.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras de São Paulo informou ter interditado 1.244 estabelecimentos que descumpriram as ordens vigentes durante a pandemia.

Do total, 829 estabelecimentos eram bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias. O valor da multa é de R$ 9.231,65, aplicada a cada 250 metros quadrados.

Durante o período de pandemia, bares, restaurantes, cafeterias e lanchonetes estão autorizados a funcionar na cidade de São Paulo 12 horas por dia, mas sem passar das 22h, e com capacidade reduzida a 60%.

Atividades que geram aglomeração, tais como festas e baladas, ou que se refiram à presença de torcedores em eventos esportivos e grandes shows com público em pé continuam proibidas em todos os 645 municípios paulistas.

Ainda assim, a vida cultural de São Paulo começa a tomar forma novamente. Depois de meses sem receber o público, espaços culturais e museus da capital paulista puderam reabrir desde o dia 13 de outubro. Veja a programação aqui.

Já no estado, há a preocupação com a retomada econômica. Na semana passada, o governador João Doria lançou o plano Retomada 21/22, que busca reverter a situação negativa e atrair investimentos para o estado.

Segundo Doria, o plano estima atrair R$ 36 bilhões em investimentos privados para impulsionar a economia paulista e gerar até 2 milhões de empregos no prazo de quatro anos.

Coordenado pelo secretário de Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles, o plano apresenta 19 projetos para atração de investimentos privados por meio de concessões e parcerias público-privadas (PPPs) em todas as regiões do estado. (com informações da Agência Brasil)