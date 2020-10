Maso e outros museus de SP voltam a funcionar; veja programação

A vida cultural de São Paulo começa a tomar forma novamente. Depois de meses sem receber o público, espaços culturais e museus da capital paulista podem reabrir a partir de hoje .

Como será a reabertura dos museus?

Mesmo com a possibilidade do retorno às atividades, uma série de restrições ainda se mantém. Bilheterias físicas não funcionarão de imediato e a capacidade de lotação ficará reduzida.

Segundo a prefeitura, a reabertura é permitida depois de capital paulista avançar à fase verde do plano de flexibilização econômica estadual.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

As atividades culturais com público sentado já estavam liberadas para regiões contempladas na fase amarela do plano estadual. No entanto, o prefeito Bruno Covas (PSDB) optou por abrir os setores culturais apenas quando a fase verde fosse alcançada.

Saiba mais: Teatros e cinemas podem voltar a funcionar em SP; veja plano de reabertura

Isso quer dizer que apenas agora está liberado o funcionamento de teatros, cinemas e museus na cidade.

Nesta terça-feira, dia 13, já reabriram as portas o Masp, o Instituto Moreira Salles, o Itaú Cultural e o MAM .

Nos próximos dias também estarão funcionando os seguintes espaços na capital paulista: Memorial da América Latina, Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade, Memorial da Resistência, Museus do Futebol, da Casa Brasileira, de Arte Sacra de São Paulo, da Imagem e Som, Afro Brasil, Catavento, da Imigração, Pinacoteca de São Paulo, Sala São Paulo, Biblioteca de São Paulo, Biblioteca Parque Villa-Lobos, , Paço das Artes, Oficinas Culturais, Fábricas de Cultura, e Theatro São Pedro.

Confira as datas de reaberturas dos museus e outros espaços, além dos links para mais informações:

SP Escola de Teatro

Quando reabre: 13 de outubro

www.spescoladeteatro.org.br

Memorial da América Latina

Quando reabre: 13 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 15h

www.memorial.org.br

Casa das Rosas

Quando reabre: 14 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 16h

www.casadasrosas.org.br

Casa Guilherme de Almeida

Quando reabre: 14 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 16h

www.casaguilhermedealmeida.org.br

Casa Mário de Andrade

Quando reabre: 14 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 16h

http://www.casamariodeandrade.org.br/home

Museu do Futebol

Quando reabre: 15 de outubro

Horário de funcionamento: das 13h às 19h

https://museudofutebol.org.br/

Pinacoteca de São Paulo – Pina Luz

Quando reabre: 15 de outubro

Horário de funcionamento: das 14h às 20h

www.pinacoteca.org.br

Memorial da Resistência de São Paulo

Quando reabre: 15 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 18h

www.memorialdaresistenciasp.org.br

Sala São Paulo

Quando reabre: 15 de outubro

Horário de funcionamento: das 19h às 21h15

www.salasaopaulo.art.br

Biblioteca Parque Villa-Lobos

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 15h

www.bvl.org.br

Biblioteca de São Paulo

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 15h

www.bsp.org.br

Museu da Casa Brasileira

Quando reabre: 16 e outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 15h

www.mcb.org.br

MIS – Museu da Imagem e do Som

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de Funcionamento: das 11h às 17h

www.mis-sp.org.br

Museu de Arte Sacra de São Paulo

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de funcionamento: das 10h às 16h

www.museuartesacra.org.br

Paço das Artes

Quando reabre: 16 de outubro

Horário de funcionamento: das 12h às 18h

www.pacodasartes.org.br

EMESP Tom Jobim

Quando reabre: 19 de outubro

www.emesp.org.br

Oficinas Culturais

Quando reabre: 19 de outubro

www.oficinasculturais.org.br

Fábricas de Cultura

Quando reabre: 20 de outubro

www.fabricasdecultura.sp.gov.br

Museu Afro Brasil

Quando reabre: 20 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 17

www.museuafrobrasil.org.br

Museu Catavento

Quando reabre: 21 de outubro

Horário de funcionamento: das 10h às 16h

www.cataventocultural.org.br

Museu da Imigração

Quando reabre: 22 de outubro

Horário de funcionamento: das 11h às 17h

www.museudaimigracao.org.br

Theatro São Pedro

Quando Reabre: 1º de novembro

Horário de funcionamento: às 17h

www.theatrosaopedro.org.br

Quais são as normas para a reabertura?

Mesmo com a possibilidade de reabertura ao público, todos os espaços como museus e áreas culturais precisam cumprir uma série de regras sanitárias e sociais . Além dos visitantes, os locais também têm que prezar pela saúde de seus colaboradores. Confira as normas:

Desinfecção dos ambientes

Afastar todo funcionário que apresentar sintomas de síndrome gripal

Medir a temperatura de todos os visitantes

Vender ingressos preferencialmente online

Não permitir aglomerações

Limitar visitas em grupo a 10 pessoas

Organizar filas fora do estabelecimento

Montagem das exposições de forma escalonada, evitando contato entre equipes

Normas e regras para bibliotecas: