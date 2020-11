São Paulo x Flamengo decidem vaga à semi da Copa do Brasil; veja onde assistir

São Paulo e Flamengo fazem o grande confronto das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (18), às 21h30, as equipes se reencontram, mas dessa vez no Estádio do Morumbi, para o duelo da volta do campeonato. Na partida de ida, o Tricolor venceu o Rubro-negro por 2 a 1, em pleno Maracanã, e agora, um empate classifica a equipe paulista. Veja onde assistir São Paulo x Flamengo.

O time de Fernando Diniz vem embalado com cinco vitórias consecutivas, e conta com o fator casa para garantir sua classificação. Ao Flamengo, só resta vencer a partida para avançar. No entanto, o Rubro-negro não sabe o que é uma vitória, há três jogos – a equipe soma duas derrotas e um empate nos últimos jogos. Além disso, o treinador do Fla, Rogério Ceni, jamais venceu o São Paulo em sua carreira de treinador. No total, são seis confrontos com quatro derrotas e dois empates.

Onde assistir São Paulo x Flamengo?

A a Globo transmite a partida na TV aberta, mas com exceção dos Estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nestes locais, será transmitido o confronto entre América Mineiro e Internacional, também válido pelas quartas da Copa do Brasil. Na rede aberta, Cleber Machado narra o embate, mas com comentários de Caio Ribeiro e Júnior.

O SporTV exibe para todo o país na TV fechada, mas com narração de Gustavo Villani e comentário de Pedrinho e PVC.

Escalações

Com o plantel quase completo, exceto pelos jogadores que já estavam machucados, Diniz tem um São Paulo com força máxima para o confronto. O treinador ainda tem o retorno do volante Tchê Tchê, que se recuperou da Covid-19, e foi relacionado para a partida.

Com isso, o São Paulo deve ir campo:

GOL – Tiago Volpi;

DEF – Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo;

MEI – Luan, Dani Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes;

ATA – Brenner e Luciano

Já o Flamengo, conta com uma série de desfalque para a partida. Com o departamento médico cheio, Rogério Ceni tem Gabigol, Pedro, Rodrigo Caio, Filipe Luís e Thiago Maia lesionados. E, Diego, que está em processo de recondicionamento físico.

Apesar dos desfalques, o Fla terá os retornos do lateral direito Isla e do meia Everton Ribeiro. Ambos estavam com suas seleções, mas foram relacionados para o confronto. O lateral chileno atuou nesta terça-feira (17) a partida inteira. Já o meio-campista brasileiro jogou praticamente todo o confronto contra o Uruguai, sendo substituído aos 91 minutos.

O Flamengo deve ir a campo com:

GOL – Diego Alves;

DEF – Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê;

MEI – Arão, Gerson, Vitinho e Michael;

ATA – Bruno Henrique e Arrascaeta.

Além de São Paulo x Flamengo, veja onde assistir os demais jogos:

Cuiabá x Grêmio – 16h30

As equipes do Grêmio e Cuiabá definem o primeiro semifinalista da Copa do Brasil. Os clubes se enfrentam nesta quarta (18), às 16h30, na Arena, em Porto Alegre, e para a equipe gaúcha, um empate é o suficiente para avançar na competição.

No jogo de ida, o Tricolor venceu o duelo por 2 a 1, e hoje, qualquer vitória ou empate classifica a equipe de Renato Portaluppi. Aos mato-grossenses só a vitória interessa. Caso vença por um gol, a decisão vai para as penalidades; dois gols ou mais, avança o time Dourado.

A partida não terá transmissão da TV aberta, no entanto, SporTV 2 e Premiere transmitem ao vivo na TV fechada.

No SporTV2, não é possível o torcedor gaúcho assistir o duelo entre Grêmio x Cuiabá, pois a emissora não transmitirá o jogo para o estado do Rio Grande do Sul. Mas, o Premiere, transmite a partida para todo o país.

Ceará x Palmeiras – 19h

Logo depois do confronto entre gaúchos e mato-grossenses, Ceará e Palmeiras definem o segundo classificado às semifinais da Copa do Brasil. O jogo às 19h, acontece na Arena Castelão, e só uma goleada classifica os donos da casa.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, o Palmeiras está com um pé na semifinal. Para perder sua vaga, o alviverde precisa perder por quatro gols de diferença. Caso perca por três, a decisão vai para as penalidades.

Assim como Grêmio x Cuiabá, o jogo não terá transmissão da TV aberta, mas o Premiere e o SporTV exibem o confronto.

América Mineiro x Internacional – 21h30

Uma das grandes surpresas dessa Copa do Brasil, o América Mineiro tenta garantir sua classificação à semifinal nesta quarta. O Coelho venceu o Colorado por 1 a 0 no jogo de ida, no Beira-Rio. Agora, tenta garantir sua vaga jogando em casa, na Arena Independência, às 21h30.

A partida terá transmissão da TV aberta, para Minas Gerais e Rio Grande do Sul. No entanto, algumas regiões de Minas não terão a exibição da partida. Mas, o Premiere e SporTV2 transmitem para todo o Brasil, na TV fechada.