Serasa Limpa Nome tem nova edição em novembro; veja como participar

O Feirão Serasa Limpa Nome está de volta. A segunda edição desse ano do programa começou hoje (3). Dessa forma, os consumidores inadimplentes podem negociar débitos em 50 empresas com descontos de até 99%. O feirão deve acontecer até 30 de novembro e pelas plataformas digitais do Serasa. Além disso, o atendimento de negociação será em mais de sete mil agências dos Correios.

Sendo assim, 64 milhões de consumidores podem ser beneficiados em todo o Brasil, segundo o Serasa.

“Sabemos da importância do nome limpo para que as pessoas tenham mais chance de conseguir crédito, e assim, recomecem sua vida. O ano foi muito difícil devido a pandemia, mas já vemos sinais de retomada, por isso, esse ano, junto aos mais de 50 parceiros do Serasa Limpa Nome, entendemos a responsabilidade de ampliarmos e criarmos o maior Feirão de todos os tempos”, disse o diretor de marketing e canais digitais da Serasa, Giresse Contini.

O que é o Feirão Serasa Limpa Nome?

O Feirão Serasa Limpa Nome é um programa do Serasa para a negociação de dívidas dos consumidores. Várias empresas parceiras participam com descontos especiais, que nessa edição de novembro, vão de 50% a 99% do valor do débito.

A primeira edição do Serasa Limpa Nome aconteceu entre os meses de abril e início de outubro, com a condição de eliminação dos débitos de até R$ 1.000 por apenas R$ 100.

Por fim, as negociações são feitas via site, WhatsApp e aplicativo do Serasa. Mas também, por meio das agências dos Correios em todo o Brasil.

Como participar e negociar as dívidas?

Para participar do Feirão Serasa Limpa Nome online, o consumidor inadimplente deve acessar o site (www.serasalimpanome.com.br), WhatsApp oficial ou aplicativo Serasa.

Depois disso, para a consulta dos débitos, basta inserir o número de CPF e assim realizar cadastro na plataforma, se não houver. Para isso, insira nome completo, data de nascimento, endereço de e-mail e senha.

Em seguida, aparecerá os débitos e as formas de negociação. Além disso, a ação permitirá o aumento da pontuação, score, no Serasa e assim, obter melhores condições de crédito nas próximas compras.

Quais as empresas parceiras participantes?

As empresas parceiras dessa edição do Feirão Serasa Limpa Nome são companhias de telefone, instituições educacionais, bancos e financeiras. Mas também, varejistas e atacadistas.

Sendo assim, algumas oferecem descontos de até 99% do valor do débito. Dessa maneira, as empresas em que as dívidas com renegociação são :

Itaú

Recovery

Ativos S.A.

Hoepers

Itapeva

Tricard

Banco BGM

Calcard

Casas Bahia

Credsystem Santander

Pontofrio

Bradesco

Digio

Anhanguera

Fama

Pitagóras

Unic

Uniderp

Unime Unopar

Riachuelo

Fidc Ipanema

Claro

Sky

Sorocred

Di Santinni

Crefisa

MGW Ativos

Zema

