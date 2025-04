Servidores entram de recesso nesta quinta-feira e voltam dia 22

Campo Grande — Os servidores públicos estaduais de Mato Grosso do Sul iniciam o recesso nesta Quinta-Feira Santa, dia 17 de abril, em razão dos feriados da Paixão de Cristo (18) e de Tiradentes (21). Com isso, o expediente será retomado apenas na terça-feira (22).

A medida abrange órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo estadual. Ao todo, os servidores terão cinco dias de folga. ​

Em Campo Grande, a Prefeitura também decretou ponto facultativo na quinta-feira (17), suspendendo o atendimento em repartições públicas municipais. Serviços essenciais, como saúde e segurança, funcionarão em regime de plantão.​

As lojas do centro e dos bairros estarão fechadas na Sexta-feira Santa (18), conforme determina a Convenção Coletiva de Trabalho vigente. Já no feriado de Tiradentes (21), o funcionamento será permitido, desde que os estabelecimentos tenham informado previamente o sindicato e cumpram as obrigações previstas, como pagamento de taxa por empregado e concessão de folga compensatória. ​

Supermercados: os supermercados funcionarão normalmente durante o feriado prolongado, inclusive na Sexta-feira Santa e no feriado de Tiradentes.​

Shoppings: os shoppings centers da capital abrirão em horários especiais na Sexta-feira Santa, com funcionamento das praças de alimentação e áreas de lazer. As lojas podem ter horários reduzidos. No feriado de Tiradentes, o funcionamento será normal.​

Bancos: as agências bancárias estarão fechadas na Sexta-feira Santa, retomando o atendimento na segunda-feira (21).​

Saúde: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) funcionarão normalmente durante o feriado. As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão fechadas, retomando o atendimento na terça-feira (22).​