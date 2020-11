Sessão da Tarde de hoje (10/11): Globo vai passar ‘Um Dia’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, terça-feira, dia 10/10, vai exibir o filme “Um dia” (2011), com Jane Fonda, a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 108 minutos.

Emma Morley e Dexter Mayhew sentem uma conexão especial desde o dia em que se conheceram. Apesar de seguirem rumos diferentes, eles acabam se reencontrando todos os anos no dia 15 de julho.

O filme “Um dia” será exibido na Sessão da Tarde de hoje e conta com Emma (Anne Hathaway) e Dexter (Jim Sturgess), que se conheceram na faculdade, em 15 de julho de 1988. Essa data serve de base para acompanhar a vida deles ao longo de 20 anos. Nesse período, Emma enfrenta dificuldades para ser bem-sucedida na carreira, enquanto Dexter consegue sucesso fácil, tanto no trabalho quanto com as mulheres. Mesmo passando por diversas pessoas, a vida de ambos continua sempre, de alguma forma, interligada. O filme teve locações em Edinburgh, na Escócia e Londres, na Inglaterra, além de Paris, França.

Título Original One Day

Elenco Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Rafe Spall

Direção Lone Scherfig

Nacionalidade Americana

Gênero Romance

Veja o trailler do filme da sessão da tarde de hoje:

02h – Corujão I – Quase Famosos

Na década de 1970, William, 15 anos, tem a chance de seus sonhos ao ser contratado para escrever uma matéria sobre rock para a revista “Rolling Stone”. Os editores, sem saber sua idade, pedem que ele acompanhe uma banda durante turnê para escrever o tal artigo. Muitas surpresas aguardam o jovem nessa jornada regada a sexo, drogas e rock’n’roll. Oscar de melhor roteiro original.

Título Original Almost Famous

Elenco Billy Crudup, Frances McDormand, Kate Hudson, Jason Lee, Patrick Fugit, Zooey Deschanel, Michael Angarano, Anna Paquin, Fairuza Balk

