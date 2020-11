Confira os melhores filmes lançados em 2020 (até agora)

A pandemia do coronavírus trouxe diversos impactos cruéis a todo o mundo. Como não poderia ser diferente, o setor audiovisual também foi duramente afetado com o fechamento dos cinemas. Mas isso não impediu o lançamento de ótimos filmes. Por isso, compilamos abaixo uma lista com os melhores filmes lançados em 2020 (até agora).

Melhores filmes de Ação/Aventura em 2020

Mulan

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O remake de uma obra aclamada sempre é um grande desafio, mas Mulan funciona. O filme que estará presente na plataforma Disney Plus é um dos melhores e mais bonitos filmes lançados em 2020. Embora o roteiro tenha algumas mudanças em comparação à animação, o filme agradará os fãs da Disney e de Mulan

Destacamento Blood

Dirigido por Spike Lee, Destacamento Blood mostra a história de um grupo de veteranos da Guerra do Vietnã. O grupo decide retornar ao país da guerra para procurar os restos mortais do comandante deles e um tesouro. O filme da Netflix é o último lançado com a atuação de Chadwick Boseman, falecido este ano.

Aves de Rapina

A abundante produção de filmes sobre personagens de quadrinhos já está cansando muitos espectadores, mas Aves de Rapina trouxe um novo ar. Após uma série de fracassos cinematográficos, a DC acertou a mão com este filme que aborda uma visão feminina de toda essa febre de super heróis e vilões. Margot Robbie, certamente, nasceu para o papel.

The Old Guard

Um dos sucessos mais recentes da Netflix é The Old Guard, filme estrelado por Charlize Theron. O hit é inspirado em uma história em quadrinhos de mesmo nome que mostra quatro guerreiros imortais que possuem um grande impacto em marcos da humanidade (inclusive no Brasil). Ainda não há certeza, mas um dos roteiristas do filme/quadrinho já confirmou a existência do interesse em produzir uma continuação.

Enola Holmes

O filme Enola Holmes é uma adaptação de uma história da série de livros Os Mistérios de Enola Holmes, criada em 2006 pela autora Nancy Springer. Na história, Enola Holmes, de 16 anos, entra em uma aventura para encontrar sua mãe desaparecida. Ao longo do filme, a adolescente precisa despistar seu irmão Sherlock, já famoso por seu trabalho como detetive.

Melhores filmes de Comédia lançados em 2020

Bill & Ted: Encare a Música

Antes de ser reconhecido como um dos caras mais legais de Hollywood, Keanu Reeves começou a ganhar notoriedade com a saga Bill & Ted. Concluída neste ano com o filme Encare a Música, a série de longas acompanha dois amigos cabeça de vento que amam rock and roll e fazem viagens no tempo. O novo filme é considerado um dos melhores lançados em 2020, pois traz um final digno para Bill & Ted.

Borat – Fita de Cinema Seguinte

Certamente, Sacha Baron Cohen é um dos maiores nomes da comédia atual. Por isso, era de se esperar que a nova saga do repórter satírico Borat seria muito bem recebida pela crítica. O filme é extremamente relevante dentro do atual contexto político dos Estados Unidos (e ainda rende cenas absurdas com apoiadores do presidente Donald Trump). O filme é bom, mas não espere uma cópia do primeiro filme.

Come to Daddy

Dentro desta seção de comédia, Come to Daddy talvez seja o mais bizarro dos melhores filmes lançados em 2020. Mesclando horror e piadas, o enredo mostra o reencontro de um filho com seu pai na pior das circunstâncias possíveis. É uma história com sangue, humor e menções tanto a Shakespeare quanto Beyoncé.

Bad Boys para Sempre

Parece que a continuação de franquias “antigas” foi, certamente, muito forte dentro da comédia em 2020. Outro lançamento de destaque é o filme Bad Boys para Sempre, que traz Will Smith e Martin Lawrence de volta aos seus papéis de policiais durões e atrapalhados.

Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars

Geralmente as comédias pastelão não fazem grande sucesso entre a crítica, mas Eurovision conseguiu mudar isso. O divertido filme com Will Ferrel acompanha a saga de dois irmãos que sonham em fazer sucesso e receber o prêmio de música do ano no Eurovision, um festival europeu de músicos “diferentões”.

Os melhores filmes de Drama em 2020

The Boys in the Band

Baseado em uma peça teatral lançada em 19868, The Boys in the Band acompanha a relação entre um grupo de amigos homossexuais em festa. O enredo desenrola-se com conversas entre todos sobre seus dramas e vidas pessoais. Na época do lançamento da peça original, a homossexualidade era mal vista e um tabu. Por isso, a obra possui um grande impacto histórico.

O Caminho de Volta

Ben Affleck sempre é alvo de críticas por suas inexpressividade, mas ele brilha nesta obra. O filme acompanha o desafio de um ex-fenômeno do basquete que luta contra o alcoolismo enquanto precisa treinar um time e reiniciar sua vida dentro do esporte. Vale ressaltar que Affleck enfrenta problemas com o álcool na vida real.

Shirley

Após o fim da série Mad Men, Elisabeth Moss vem crescendo cada vez mais em sua carreira – talvez uma prova disso seja o fato de estrelar dois filmes desta lista. Em Shirley, ela dá vida à escritora de horror Shirley Jackson, que busca inspiração para escrever seu novo romance. O roteiro deste filme mistura ficção e a vida real da autora.

Os Sete de Chicago

Novo filme do diretor Aaron Sorkin, Os 7 de Chicago mostra a história real de um protesto pacífico contra a Guerra do Vietnã que acabou se tornando um violento combate entre manifestantes e policiais. Você pode não conhecer essa história, mas ela rendeu um dos julgamentos mais importantes dos EUA. Sem dúvida, este é um dos principais lançamentos da semana na Netflix.

On the Rocks

Embora Sofia Coppola tenha iniciado sua carreira graças ao apoio do pai ( o cineasta Francis Ford Coppola), ela já conseguiu demonstrar com sua filmografia que é uma ótima diretora. Seu mais novo filme, On the Rocks, mostra a relação de um pai e sua filha durante a investigação deles para descobrir se genro/marido está cometendo adultério. Certamente, é um dos melhores filmes de drama lançados em 2020

Melhores filmes de Suspense em 2020

The Rental

The Rental é um filme de suspense que marca a estreia de Dave Franco como diretor. No enredo, dois casais alugam uma casa na beira do mar para aproveitar o final de semana, mas acabam sentindo-se inseguros com o anfitrião da casa. O filme recebeu críticas positivas e é uma ótima opção para quem gosta de sentir medo com um bom longa.

Devorar

Este suspense indie é um dos grandes destaques do cinema em 2020. Swallow mostra um jovem mulher que, emocionalmente adormecida, desenvolve uma estranha compulsão em comer objetos como tachinhas e bolas de gude. Embora cause desconforto, Swallow é um belo filme sobre temas importantes como saúde mental e compulsão.

O Homem Invisível

Novamente estrelando Elisabeth Moss, O Homem Invisível é um dos filmes mais arrepiantes lançados em 2020. A obra mostra a luta de uma mulher em se defender de seu ex-namorado abusivo que deseja a aterrorizar. Como a polícia não acredita nela, a personagem de Moss deve enfrentar seu medo (e o machismo) para enfrentar seu terrível passado com o ex-namorado.

O Que Ficou Para Trás

Com 100% de aprovação na plataforma Rotten Tomatoes, O Que Ficou Para trás certamente é um dos melhores filmes lançados em 2020. Seu enredo acompanha um casal sudanês que consegue refugiar-se na Inglaterra, mas acabam se mudando para uma casa com um espírito maligno.

Estou Pensando em Acabar com Tudo

Obviamente, o novo hit do diretor Charlie Kauffman não poderia faltar em uma lista de melhores filmes do ano. A obra não-linear acompanha a tensa viagem de casal de uma mulher que está desejando terminar o relacionamento com o namorado, mas que começa a receber gravações misteriosas em seu celular. O filme certamente vai agradar os fãs de obras como Adaptação e Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças.

**Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião do DCI.