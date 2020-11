Sessão da Tarde de hoje (4/11): Globo vai passar ‘Vai que Cola – O Filme’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira, dia 4/11, vai exibir o filme “Vai que Cola – O Filme” (2015), com Paulo Gustavo, a partir das 14h45 (horário de Brasília). O filme tem uma duração original total de 1h45.

Qual o filme da sessão da tarde de hoje?

A sessão da tarde de hoje conta a história de Valdomiro Lacerda, que dá um golpe e, para fugir da polícia, acaba se escondendo na pensão de Dona Jô, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. Seu ex-sócio tem um plano para Valdo recuperar sua cobertura de frente para o mar no Leblon, porém a turma do subúrbio vai junto e apronta muita confusão no bairro mais caro do Brasil.

Após ser vítima de um golpe que roubou todo seu dinheiro, Valdomiro se muda para a pensão da Dona Jô, no Méier, bairro localizado no subúrbio do Rio de Janeiro, onde pretende escapar da polícia. Para sobreviver, ele passa a vender quentinhas pelas redondezas. A situação muda mais uma vez quando Andrade, seu ex-sócio, consegue fazer com que Valdomiro recupere sua cobertura no Leblon. Mas há um problema: como a pensão foi interditada pela defesa civil, Dona Jô e os demais moradores se mudam para a casa de Valdomiro.

Mais informações sobre a sessão da tarde de hoje:

Título Original Vai Que Cola – O Filme

Elenco Paulo Gustavo, Marcus Majella, Samantha Schmutz, Cacau Protasio, Oscar Magrini, Fernando Caruso

Direção César Rodrigues

Nacionalidade Brasileira

Gênero Comédia

Assista ao trailler da sessão da tarde de hoje, dia 3 de novembro:

Idas e vindas nos relacionamentos amorosos de quatro personagens em Londres – um jornalista, sua musa, um dermatologista e uma fotógrafa – seus conflitos sexuais, traições, reencontros e desenlaces.