Suspensão da prova de vida do INSS acaba dia 31 de outubro

Termina no dia 31 de outubro a suspensão feita pelo governo federal para a prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A paralisação foi determinada em março por conta da pandemia de covid-19.

No entanto, o segurado pode marcar o atendimento para não ter o benefício suspenso, isso porque tudo leva a crer que não haverá nova prorrogação da suspensão .

O que é a prova de vida?

Segundo a legislação, todo ano os beneficiários do INSS precisam comprovar ao governo que estão vivos. Isso é necessário para evitar fraudes e pagamentos indevidos das aposentadorias e pensões .

É preciso fazer a prova de vida nas agências bancárias os beneficiários que recebem por meio de conta corrente, conta poupança ou cartão magnético. Quem não faz a prova de vida no prazo tem seu benefício bloqueado, suspenso ou cessado.

Em nota, o INSS explicou que os procedimentos citados vão até a competência setembro. “Logo, pagamentos efetivados em outubro, ainda ficam sem a possibilidade de suspensão por falta da fé de vida. Portanto, como dito, não haverá bloqueio até o fim deste mês, conforme a portaria 933, de 14/09/2020. Contudo, o beneficiário que quiser e puder, não há impedimento em realizar o procedimento”.

É possível fazer a atualização por meio de procuração. Antes da pandemia, a procuração precisava ser feita presencialmente em cartório e registrada em uma agência do INSS. Mas, com a atual situação, pode ser feita pela internet.

Com a pandemia, o INSS autorizou os bancos a realizarem a prova de vida por representante legal que não esteja cadastrado no órgão, quando o beneficiário tiver 60 anos ou mais.

O INSS poderá, a qualquer tempo, solicitar os documentos apresentados, autenticados ou não, caso entenda necessário, sobretudo quando acabar a situação de emergência da pandemia .

Para tirar dúvidas e agendar a prova de vida, basta acessar o site do INSS, ou ainda baixar o aplicativo Meu INSS para smartphones.

No aplicativo é possível ter acesso a alguns serviços, como agendamentos e solicitações, agendar perícia, emitir guia de pagamentos, comunicar acidente de Trabalho, ver o calendário de pagamento, verificar autenticidade de documentos, entre outros.