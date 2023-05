Tina Turner morre aos 83 anos na Suíça

Ícone da música, Tina Turner morreu aos 83 anos. A equipe da cantora anunciou sua morte em um post no Instagram na quarta-feira, 24 de maio de 2023.

“É com grande tristeza que anunciamos o falecimento de Tina Turner. Com sua música e sua paixão sem limites pela vida, ela encantou milhões de fãs ao redor do mundo e inspirou as estrelas de amanhã”, dizia o post. “Hoje nos despedimos de uma querida amiga que nos deixa sua maior obra: sua música. Toda a nossa sincera compaixão vai para a família dela. Tina, sentiremos muito sua falta.

A cantora de rock e soul morreu na quarta-feira após uma longa doença em sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, na Suíça, informou o Deadline .

“Com ela, o mundo perde uma lenda da música e um exemplo”, disse seu porta-voz, Bernard Doherty, em comunicado à publicação.

Tinar Turner sofreu uma série de problemas de saúde nos últimos anos, incluindo câncer, derrame e insuficiência renal.

Carreira de Tina Turner

A estrela nascida nos Estados Unidos foi uma das grandes cantoras de rock, conhecida por sua presença elétrica no palco e uma série de sucessos, incluindo The Best, Proud Mary, Private Dancer e What’s Love Got to Do With It.

Ela encontrou a fama pela primeira vez na década de 1960 ao lado do ex-marido Ike Turner, com a clássica música River Deep, Mountain High entre seu repertório.

O abuso doméstico ao qual Ike a sujeitou – e sua longa luta para se libertar – foi documentado em um filme de Hollywood de 1993 estrelado por Angela Bassett, que ganhou três Oscars.

A popularidade da cantora como artista solo diminuiu na década de 1970, mas sua carreira ressuscitou quando ela assinou com a Capitol Records na década de 1980.

Um cover de sucesso de Let’s Stay Together de Al Green levou ao álbum Private Dancer em 1984 – que vendeu mais de 10 milhões de cópias e a estabeleceu como uma mega-estrela.

A faixa-título de Private Dancer, assim como What’s Love Got to Do With It e I Can’t Stand the Rain estavam entre os sete singles do álbum.

Em entrevista à Marie Claire South Africa em 2018, Turner disse: “As pessoas acham que minha vida tem sido difícil, mas acho que tem sido uma jornada maravilhosa. Quanto mais velho você fica, mais percebe que não é o que aconteceu, é como você lida com isso.”

Esta é uma história em desenvolvimento. Por favor, retorne para atualizações.

