VÍDEO: último pronunciamento do Bolsonaro antes de ir embora do Brasil

Um dia antes de passar o cargo de Presidente da República a Luiz Inácio Lula Silva, eleito com 60 milhões de votos, Jair Bolsonaro fez um pronunciamento através das redes sociais na sexta, 30 de dezembro. Em sua despedida após perder as eleições, ele criticou a imprensa, disse que a liberdade de expressão está sendo perdida e citou os feitos do seu governo, como o aumento do prazo de validade da CNH de 5 para 10 anos.

VÍDEO - Pronunciamento do Bolsonaro

Assista ao último pronunciamento de Bolsonaro com a prestação de contas do governo. O presidente não participará da cerimônia de passagem de faixa a Lula, em 1 de janeiro de Brasília, e viajará para a família para os Estados Unidos.

Posse de Lula

No dia 1 de janeiro de 2o23 ocorrerá a posse de Lula na Praça dos Três Poderes, que é o espaço que fica entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. São esperadas 300 mil pessoas.

Programação: