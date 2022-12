Bolsonaro vai fazer pronunciamento ou viajar? O que sabemos

É oficial: Jair Bolsonaro (PL) não vai passar a faixa para Lula no dia 1° de janeiro, em Brasília e provavelmente não vai fazer nenhum tipo de pronunciamento antes de deixar a Presidência do país. E tem mais: segundo o jornal Metrópoles, a atual primeira-dama, Michelle, não viaja com ele.

A viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos deve acontecer entre os dias 29 e 30 de dezembro, segundo publicação feita no Diário Oficial da União (DOU) nessa quarta-feira pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, que autorizou o deslocamento de uma oficial para compor a equipe de segurança de Bolsonaro nos Estados Unidos.

Bolsonaro não vai fazer pronunciamento?

Está marcada para hoje, 28/12, uma reunião de despedida entre Bolsonaro e alguns aliados, como Walter Braga Netto, que fez parte da equipe que tentava a reeleição, e Waldemar Costa Neto, presidente nacional do PL. As informações foram publicadas no jornal Correio Braziliense, que também afirma que o plano do partido era de que o atual presidente da República ficasse em Brasília no próximo ano para liderar a oposição a Lula.

Embora não haja previsão de que Bolsonaro se pronuncie, segundo o UOL, o presidente do PL insiste na necessidade de Bolsonaro fazer um pronunciamento à nação antes de sair do país, mas, com a viagem programada para os Estados Unidos, isso não deve ocorrer. Da mesma forma, o atual presidente não estará em Brasília no dia 1° de janeiro para a posse de Lula. À CNN, Bolsonaro teria dito que a saída do Brasil era “fake”, bem como a reunião de despedida.

Ao contrário do que tradicionalmente acontece, neste ano, Bolsonaro não apareceu na mídia para fazer o pronunciamento de Natal. Nas redes sociais, no entanto, ele publicou um vídeo com trechos de discursos e cenas feitos nos anos anteriores. Essa foi a primeira vez que ele não se pronunciou à nação no Natal como presidente da República.

Bolsonaro não vai passar a faixa para Lula e viaja para os EUA

A confirmação da viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos é a garantia de que, conforme havia sido levantado nos bastidores do Congresso, o atual presidente não vai comparecer à cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assume a vaga no Palácio do Planalto no dia 1° de janeiro. Dessa forma, portanto, não haverá a tradicional passagem da faixa presidencial para o presidente eleito no dia da posse e nem pronunciamento do atual presidente ao deixar o cargo.

Em publicação no Diário Oficial na quarta-feira, dia 28, Augusto Heleno autorizou o deslocamento de uma agente do GSI para os Estados Unidos com o objetivo de compor a equipe de segurança de familiar de Bolsonaro. No entanto, segundo o G1, a equipe do Planalto não confirma a viagem. O que se sabe é que Carlos Bolsonaro, filho do chefe do executivo, já está nos Estados Unidos desde o último dia 24.

A viagem de Bolsonaro vai ocorrer enquanto ele ainda é o presidente do Brasil e, por isso, deve ser feita em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Mas o retorno é incerto e só deve acontecer depois do ano novo. Portanto, o presidente não deve usar nenhum tipo de transporte oficial para voltar ao país.

Ainda segundo a publicação do UOL, Jair e Michelle Bolsonaro deverão passar o fim de ano separados. A decisão de não viajar com o marido teria partido da própria primeira-dama e Bolsonaro deve seguir para os Estados Unidos ao lado de assessores especiais da Presidência. O presidente desistiu de passar o ano novo em um resort onde o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem casa. O destino de Michelle ainda não foi divulgado.

Passagem da faixa presidencial é obrigatória?

Embora os ritos oficiais da posse sejam determinados pela Constituição, a passagem da faixa presidencial não está prevista na cerimônia. Isso porque, segundo o decreto assinado em 1972 pelo então presidente Médici, apenas o presidente eleito tem a obrigação de prestar juramento à Carta Magna. Dessa forma, portanto, o não comparecimento de Bolsonaro à posse de Lula não deve prejudicar a passagem de cargo.

Em toda a história, essa vai ser a segunda vez que quem assume a vaga no Palácio do Planalto não recebe a faixa presidencial. Isso já ocorreu em 1985, quando João Figueiredo não foi à posse de José Sarney.

A posse de Lula está marcada para começar às 13h30 do dia 31 de dezembro com a chegada de autoridades e convidados ao Congresso Nacional. A subida da rampa de Lula e Alckmin está prevista para ocorrer às 16h20. Na posse de Bolsonaro, a subida da rampa foi o ato que precedeu a passagem da faixa presidencial, que foi entregue por Michel Temer.

