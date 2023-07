Pela primeira vez na história, o Brasil vai ser ponto facultativo na Copa do Mundo feminina 2023. A decisão do governo federal inclui somente os dias com jogos da seleção brasileira, assim como aconteceu no ano passado.

Em repartições públicas federal, o expediente terá início às 11h se os jogos começarem até às 07h30. Já nos dias em que os jogos começam às 8h, a jornada de trabalho deve começar ao meio-dia. Isso porque, o torneio desse ano ocorre na Austrália e as partidas só devem ocorrer na parte da manhã. Segundo o governo, essas folgas serão compensadas no dia 29 de dezembro, sexta-feira.

A seleção brasileira faz parte do grupo F e só estreia na segunda-feira, 24 de julho - dia útil e passível de ponto facultativo.

Veja se a Marta vai jogar

Todos os jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina 2023

Na primeira fase, já estão marcados três jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina FIFA e a boa notícia é que duas partidas serão em dias úteis. Mas embora o governo tenha concedido ponto facultativo nos dias dos jogos da seleção, a regra vale apenas para servidores federais. Sendo assim, a decisão de ter folga ou não cabe as empresas - e não ao empregado.

Jogos da seleção brasileira em 2023:

Brasil x Panamá - 1ª rodada

Segunda-feira, 24 de julho

Horário: às 08h (horário de Brasília)

Local: Estádio Hindmarsh, em Adelaide, Austrália

Brasil x França - 2ª rodada

Sábado, 29 de julho

Horário: às 07h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brisbane, em Brisbane, Austrália

Brasil x Jamaica - 3ª rodada

Quarta-feira, 02 de agosto

Horário: às 07h (horário de Brasília)

Local: Estádio Melbourne, em Melbourne, Austrália

Diferença entre feriado e ponto facultativo

Um feriado é uma data comemorativa ou religiosa reconhecida por lei, na qual as atividades comerciais, escolares e dispensadas são suspensas. Em outras palavras, é um dia oficialmente reconhecido em que as pessoas têm o direito de não trabalhar ou estudar.

Já um ponto facultativo é um dia em que as atividades regulares são obrigatórias, ou seja, cabe ao empregador ou instituição de ensino decidir se abre ou não. Geralmente, os pontos facultativos são declarados em datas próximas aos feriados, com o objetivo de prolongar o período de descanso. No entanto, é importante ressaltar que o ponto facultativo não é um feriado oficial e não é reconhecido por lei, o que significa que as empresas e escolas podem escolher se conceder ou não uma folga.

Enquanto os feriados são dias de descanso garantidos por lei, os pontos facultativos são dias em que empresas ou escolas têm a opção de permitir que funcionários ou alunos não compareçam ao trabalho ou aula.