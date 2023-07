Marta vai jogar a Copa do Mundo 2023 de futebol feminino?

Eleita por seis vezes a melhor jogadora do mundo, Marta, 37 anos, vai jogar a sua última Copa do Mundo de futebol feminino com a Seleção Brasileira. Com o Brasil em 2o23, a atacante vai enfrentar o Panamá, França e Jamaica na fase de grupos em busca do primeiro título mundial. A estreia será no dia 24 de julho.

Veja a convocação da Seleção Feminina Brasileira

Quantas Copas do Mundo a Marta tem?

Marta disputou cinco edições da Copa do Mundo de futebol feminino com a Seleção Brasileira, mas não ganhou nenhuma. A primeira participação foi em 2003, quando tinha apenas 17 anos , mas a equipe foi eliminada pela Suécia nas quartas de final.

Depois, voltou a jogar em 2007, na China, quando a Seleção Brasileira perdeu para a Alemanha na decisão. Em 2011 alcançou as quartas de final, eliminada pelo Japão e 2015 eliminada nas oitavas de final para a Austrália.

A última Copa do Mundo de Marta foi em 2019, na França, com o Brasil eliminado mais uma vez nas oitavas de final para a França, anfitriã do campeonato.

Até agora, Marta soma 17 gols em Copas do Mundo com a Seleção Brasileira e é a maior artilheira de todos os tempos, passando à frente de Birgit Prinza, da Alemanha, e Abby Wambach, do Estados Unidos com a diferença de três gols.

Somente com o Brasil, a jogadora tem 176 jogos e 115 gols, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

Marta não só carrega o título de maior artilheira da Copa do Mundo de futebol feminino como também é a principal goleadora de Copas, ultrapassando o alemão Miroslav Klose, com 16 gols.

O último gol da jogadora foi em 18 de junho de 2019, contra a Itália, em vitória por Brasil por 1 a 0, com gol da atacante de pênalti no segundo tempo. Ao balançar as redes das italianas, Marta ultrapassou Klose e tornou-se a maior artilheira das Copas.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2023

O primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo Feminina é contra o Panamá na segunda-feira, 24 de julho, às 08h, horário de Brasília, no Estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. Abaixo, confira a tabela completa de jogos do Brasil feminino.

Brasil x Panamá - 1ª rodada da Copa do Mundo futebol feminino

Data: 24 de julho (segunda-feira), às 8h

Local: Estádio Hindmarsh, Adelaide (AUS)

Brasil x França - 2ª rodada da Copa do Mundo futebol feminino

Data: 29 de julho (sábado), às 7h

Local: Estádio de Brisbane, Brisbane (AUS)

Brasil x Jamaica - 3ª rodada da Copa do Mundo futebol feminino

Data: 2 de agosto (quarta-feira), às 7h

Local: Estádio Retangular de Melbourne, Melbourne (AUS)

O torcedor pode assistir os jogos da Copa do Mundo Feminina nos canais Globo e SporTV, além das plataformas digitais GloboPlay, GE e o canal do Casimiro no Youtube e Twitch.