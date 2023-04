Taça da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo CBF

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina 2023?

Dos dias 20 de julho a 20 de agosto, Austrália e Nova Zelândia sediarão a Copa do Mundo Feminina de 2023. Confira os grupos, datas dos jogos e mais informações sobre a seleção brasileira.

A edição deste ano será a primeira da história da competição feminina que será realizada em dois países. Também será a primeira Copa do Mundo da FIFA a ser sediada na Oceania. No dia 20 de julho toda a emoção do mundial começa. A partida de abertura será entre Nova Zelândia e Noruega, às 04h (horário de Brasília). A final será um mês depois, no dia 20 de agosto.

A última edição da Copa foi realizada em 2019, na França. As estadunidenses foram campeãs e chegaram ao tetracampeonato, se isolando no ranking de maiores vencedoras do mundial.

Estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina

A melhor campanha do Brasil foi na edição de 2007, quando ficou com o vice-campeonato. Na ocasião, perdeu a final para a Alemanha por 2 a 0.

Em 2023, as comandadas de Pia Sundhage tem a chance de bordar a primeira estrela de campeãs do mundo.

Confira o calendário do Brasil na Copa do Mundo Feminina.

Brasil x Panamá - 1ª Rodada da Fase de Grupos

Data: Segunda-Feira, 24 de julho.

Horário: 08h – Horário de Brasília

Local: Hindmarsh Stadium – Adelaide - Austrália

Brasil x França - 2ª Rodada da Fase de Grupos

Data: Sábado, 29 de julho.

Horário: 07h – Horário de Brasília

Local: Lang Park – Brisbane - Austrália

Brasil x Jamaica - 3ª Rodada da Fase de Grupos

Data: Quarta-Feira, 02 de agosto.

Horário: 07h – Horário de Brasília

Local: Melbourone Rectangular Stadium – Melbourne – Austrália

VEJA: maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina

Quais são os grupos da Copa do Mundo Feminina?

O sistema de disputa é simples. São 8 grupos, com 4 equipes em cada. As duas melhores de cada chave avançam para as semifinais. Cada seleção jogará contra todos de seu grupo uma única vez.

Toda fase final será em jogo único. Caso haja empate no tempo regulamentar, a partida irá para a prorrogação, com dois tempos de 15 minutos. Caso a igualdade persista, o jogo será definido nas penalidades máximas.

Conheça os grupos da Copa do Mundo Feminina 2023:

Grupo A: Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça.

Grupo B: Austrália, Irlanda. Nigéria e Canadá.

Grupo C: Espanha, Croácia, Zâmbia e Japão.

Grupo D: Inglaterra, Haiti, Dinamarca e China.

Grupo E: Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Portugal.

Grupo F: França, Jamaica, Brasil e Panamá.

Grupo G: Suécia, África do Sul, Itália e Argentina.

Grupo H: Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul.

Quais são os estádios da Copa do Mundo Feminina?

Ao todo, 10 estádios servirão de palco para as partidas do Mundial. Serão 6 sedes na Austrália e as outras 4 na Nova Zelândia.

Austrália | Copa do Mundo Feminina 2023

Sydney Football Stadium (Allianz Stadium) – Sydney

Stadium Australia (Accor Staidum) – Sydney

Lang Park (Suncorp Stadium) – Brisbane

Melbourone Rectangular Stadium (AAMI Park) – Melbourne

Perth Oval – Perth

Hindmarsh Stadium – Adelaide

Nova Zelândia | Copa do Mundo Feminina 2023

Waikato Stadium – Hamilton

Forsyth Barr Stadium – Dunedin

Wellington Regional Stadium – Wellington

Eden Park – Auckland

O estádio que sediará a final será o Stadium Australia, em Sydney.

Onde assistir a Copa do Mundo Feminina?

Na TV aberta a Globo transmitirá o torneio. Já nos canais por assinatura a opção é o Sportv. No YouTube o canal “CazéTV” também cobrirá o mundial com uma partida por dia.

Vale lembrar que o sinal da Globo, está disponível no app “Globoplay” ou pelo site (www.globoplay.com.br).