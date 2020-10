Vestibular UFU 2020: Universidade Federal de Uberlândia divulga novas datas

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) definiu as novas datas para a realização de seu vestibular 2020/2. As provas foram suspensas em março devido à pandemia do novo coranavírus. Agora, as provas estão marcadas para ocorrerem em uma única fase, nos dias 19 e 20 de dezembro.

Datas do vestibular da Universidade Federal de Uberlândia

Originalmente, a primeira fase estava marcada para os dias 25 e 26 de abril, enquanto a segunda estava marcada para os dias 6 e 7 de junho.

“A aprovação da data para realização do Vestibular, pelo Conselho de Graduação, foi um ato importante, porque temos a possibilidade de realizar um planejamento mais tranquilo sobre o material de aplicação das provas”, afirmou em comunicado o pró-reitor de Graduação da universidade, Armindo Quillici Neto.

A universidade também reitera que a realização seu vestibular 2020 leverá em conta protocolos de biossegurança, que serão adotados durante o planejamento e realização das provas. Um novo edital ainda será divulgado pela universidade.

As vagas são para as cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Pato de Minas e Monte Carmelo, todas em Minas Gerais.

Vestibular UFU 2020 e a pandemia

A pandemia do novo coronavírus mexeu no calendário dos vestibulares das mais diversas instiuições de ensino. A Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular), por exemplo, anunciou que ambas as etapas de suas provas serão realizadas no ano que vem, sendo a primeira fase no dia 10 de janeiro de 2021 e a segunda nos dias 21 e 22 de fevereiro.

Em seu site, a organização informou já em junho que as datas das provas estavam sujeitas a mudanças em face da pandemia.

Segundo a Fuvest, as “alterações no calendário foram feitas com o objetivo de dar mais oportunidade para que os candidatos possam se preparar para o Concurso Vestibular 2021”.