Em 2020, muitas pessoas se viram impossibilitadas de sair de casa para praticar atividades físicas por causa da pandemia do Coronavírus. Por isso, muitas delas precisaram recorrer aos conteúdos na internet, sobretudo às vídeo-aulas. Então, se você aderiu a essa modalidade e quer estar com a sua saúde mental e do corpo em dia, conheça aqui alguns youtubers de yoga para seguir.

O yoga vem se tornando popular no Brasil, mas já é conhecido em outras partes do mundo. Ele auxilia no aumento da consciência corporal e mantém o nosso estado de presença, no aqui e agora. Certamente você verá a diferença em poucos dias de prática.

5 youtubers de yoga para você conhecer

A prática de yoga é eficiente para a mente e para o corpo. Ela traz muitos benefícios aos praticantes, como redução da ansiedade, controle da depressão e melhoria na concentração. Por esse motivo, ela é tão buscada por homens e mulheres que estão em busca de equilíbrio.

Além disso, ela contribui para o emagrecimento, melhora o sistema imunológico e as dores no corpo. Se você gostou e quer conhecer mais sobre esse assunto, tire alguns minutinhos no dia para olhar os vídeos desses youtubers de yoga.

Yoga Mudra com Raissa Zoccal – uma das youtubers de yoga mais conhecidas

O canal Yoga Mudra possui vídeos com meditações, reflexões, práticas, além de entrevistas. Ele é administrado por Raissa Zoccal, instrutora de Yoga e possui 817 mil inscritos e 142 mil seguidores no Instagram.

Segundo Raissa, quando estamos no momento presente, nos tornamos mais conscientes dos nossos pensamentos, da nossa respiração e dos sentimentos. Ou seja, aos poucos vamos expandindo isso para as nossas ações, gestos e palavras. Além disso, a prática tem o poder de melhorar o ambiente como um todo, sobretudo a nossa relação uns com os outros.

Pri Leite Yoga

Priscilla Leite é uma das youtubers de yoga com maior destaque na internet. Ela é criadora de conteúdo para o Youtube, que possui 918 mil inscritos e 338 vídeos, além de movimentar um Instagram com 235 mil seguidores e 1.192 publicações.

O seu canal possui vídeos com posturas do Yoga, traz práticas de relaxamento e ensinamentos para quem é leigo nessa área. Certamente você vai sair muito mais motivado e disposto após assistir às suas aulas.

Fernanda Yoga

Outro canal interessante para quem quer aprender um pouco mais sobre essa prática milenar, é o da instrutora Fernanda Raiol. Ela realiza aulas gratuitas, cursos pagos e meditações tanto no Youtube quanto no seu Instagram. Aliás, Fernanda ainda disponibiliza uma newsletter para os mais interessados receberem dicas e outros conteúdo no seu e-mail.

Vale salientar que ela possui 120 mil seguidores no Instagram e possui 367 mil inscritos em seu canal do Youtube. Aliás, ela vem se destacando como uma das youtubers de yoga com uma boa metodologia.

Yoga para você – youtubers de yoga

O canal foi criado pelo casal Mitra e Prakash, que são professores de meditação e de yoga. Segundo eles, esse é um estilo de vida que traz muitos benefícios à mente e ao corpo do praticante.

O principal objetivo do canal é tornar a prática mais acessível a todos. Ou seja, seja lá onde você esteja, será possível transformar a sua vida e se desenvolver através das posturas e vídeos educativos sobre o tema. Ele possui 331 mil inscritos, enquanto o Instagram possui mais de 41 mil seguidores.

Prána Yoga

Enfim, o Prána Yoga é uma das indicações dessa lista de youtubers de yoga, onde você poderá encontrar meditações, lives, reflexões e práticas. O canal possui 101 mil inscritos e traz ensinamentos importantes para você conseguir controlar melhor a sua mente e corpo.

Gostou dos vídeos de youtubers de yoga e quer criar o seu próprio canal no Youtube? Pois se você também possui algum conhecimento, conheça algumas ideias de conteúdo para colocar em prática ainda nesse ano.