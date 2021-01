Zé Felipe se pronuncia sobre o caso de Duda Reis, Nego do Borel e Lisa Barcelos

O cantor Zé Felipe se divertiu ao comentar as fofocas que abalaram a internet nesta terça-feira

Nesta terça-feira (12) a internet ficou de ouvido em pé devido a um áudio que seria da criadora de conteúdo Lisa Barcelos. No áudio, a youtuber contava com detalhes acerca de seu caso amoroso com o cantor Nego do Borel, quando ele ainda era noivo da atriz Duda Reis. Desse modo, vários fofoqueiros de plantão começaram a comentar o caso, inclusive o cantor Zé Felipe. Então, em sua conta no Twitter, ele se divertiu ao emitir suas opiniões sobre o assunto.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Eita que hoje é só fofocaiada”

“Não sendo comigo kkkk”

“Me perdoa Deus, me perdoa” terminou ele.

Zé Felipe logo se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter, e os internautas o apelidaram de “Maria fifi” graças à sua queda por uma boa fofoca.

Qual é a fofoca que Zé Felipe comentou?

Zé Felipe estava comentando sobre uma das principais fofocas do dia. Nesta terça-feira (12) vazou um áudio que pertence à criadora de conteúdo Lisa Barcelos. No áudio, a youtuber contava com detalhes acerca de seu caso amoroso com o cantor Nego do Borel, quando ele ainda era noivo da atriz Duda Reis.

Segundo ela, “O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada”. Além disso, Lisa Reis diz que se arrepende, pois era amiga de Duda Reis.

Duda Reis leu a declaração e não deixou barato: em um comentário no Instagram, ela disse que “Claro que não se sentia confortável, né, Lisa Barcelos? E os áudios que você me mandava em prantos pedindo ‘perdão’ com uma ‘trollagem’ desse cunho? Me poupe! Entrou na minha casa na cara lavada, te recebi, te servi, te acolhi! E vocês dois confabulando e me traindo embaixo do meu nariz. Vocês se merecem, que nojo!”.

Depois do ocorrido, a atriz se dirigiu aos seus stories e iniciou uma longa lista de “exposição” do ex Nego do Borel. Ela também relatou que viveu por muito tempo em uma relação abusiva e que não iria se calar.

Quem mais está de olho nas fofocas, igual o Zé Felipe?