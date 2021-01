‘Os Simpsons’ previu a explosão em Madrid? Veja a teoria

O desenho animado Os Simpsons tem fama de prever acontecimentos importantes no mundo. 2021 começou com uma de suas previsões relacionadas à explosão que aconteceu na tarde de quarta-feira (20) no centro de Madrid, Espanha. A cena de Hommer sentado no telhado em uma cidade no meio de cenário apocalíptico, que parece ter sofrido com explosões viralizou nas redes sociais. Internautas fizeram teorias de que o programa teria previsto com assertividade outro fato importante no mundo.

Previsão dos Simpsons sobre a explosão em Madrid

O episódio em questão é o “Treehouse of Horror XXXI” (Casa da Árvore do Horror XXXI”), da 32° temporada. Nele além de mostrar um cenário com a cidade de Springfield destruída e em chamas, uma data aparece na tela “20 de janeiro de 2021”, coincidentemente a mesma data em que a explosão de gás ocorreu em Madrid.

A primeira teoria dos internautas estava relacionada à posse de Joe Biden e o último dia de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Pois o republicano já demonstrou resistência para aceitar a vitória de seu oponente nas eleições americanas do ano passado. Contudo, após a explosão na Espanha, o foco se voltou para Madrid. Muitos acreditaram que essa previsão poderia ser também da invasão ao Capitólio americano, que ocorreu no começo do mês.

Confira as reações dos usuários nas redes sociais.

Los Simpsons ya lo sabían, nada nuevo pic.twitter.com/uH71MLaJHj — ceciarmy (@ceciarmy) January 20, 2021

Não é hoje (20 de janeiro) aquele bagulho la dos Simpsons? Curiosamente hoje também é a posse do Biden

Coincidência? 👁👄👁 pic.twitter.com/zjfIHl9g6p — Krysik (@IAmKrysik) January 20, 2021

Previsões dos Simpsons

Não é a primeira vez que o desenho faz “previsões” que batem com a realidade. Na verdade, algumas vezes isso já aconteceu e deu fama aos Simpsons. Confira algumas:

Vitória de Donald Trump

Em 2000, foi ao ar o episódio Bart to The Future, em que uma Lisa Simpson adulta assume a presidência do país no ano de 2030, herdando uma enorme dívida contraída por Trump no mandato anterior. Em 2016, Trump foi eleito.

Atentado às torres gêmeas

Para aqueles que gostam de conspirar essa é uma teoria interessante. Em um episódio exibido em 1997, a capa de uma revista conteria uma mensagem subliminar referente ao atentado: os 9 dólares ao lado das torres gêmeas representaria a data, que aconteceu quatro anos depois.

Vitória da Alemanha em 2014

Além de prever que a Alemanha seria campeã da Copa do mundo em 2014, o que aconteceu, o desenho também fez uma cena em que o jogador Neymar saia de campo machucado. O atacante sofreu uma lesão após uma falta no jogo do Brasil contra Colômbia e teve de sair de campo de maca. Além disso, no programa a Alemanha teria vencido o Brasil por 2×0 no campeonato.