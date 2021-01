Como Os Simpsons previram a invasão ao Capitólio?

Na última quarta-feira (6), apoiadores de Donald Trump invadiram o Capitólio, sede do Congresso dos EUA, em Washington. Após a repercussão, fãs do desenho animado “Os Simpsons“, acreditam que os produtores têm mais previsão certa da realidade atual. No Twitter, telespectadores da animação estão apontando uma semelhança entre a história para a invasão de manifestantes nos Estados Unidos.

Os Simpsons previram outra vez?

Segundo os espectadores da animação de sucesso, sim. Através das redes sociais, eles estão apontando paralelos entre a história do quarto episódio da 32ª temporada do desenho com a invasão do Congresso dos Estados Unidos, que aconteceu ontem, dia de janeiro. Na ocasião, a invasão dos apoiadores de Donald Trump aconteceu durante a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral para as eleições presidenciais, que estava em sessão para certificar a confirmação da vitória de Joe Biden para a presidência.

O episódio em questão ganhou o título “Treehouse of Horror XXXI”, o tradicional especial de Halloween presente em todas as temporadas do desenho. Exibida na TV norte-americana no dia 1º de novembro do ano passado, na trama, Homer Simpson acaba dormindo e só desperta em janeiro, em um cenário apocalíptico, em meio a uma Guerra Civil. Homer esquece de votar nas eleições e quando acorda, vê o caos e confusão. A cidade de Springfield vira um total cena de apocalíptico em meio aos confrontos ocorridos antes da posse do novo presidente dos EUA.

Ao final do episódio de ‘Os Simpsons’, Homer Simpson surge sentado no telhado de sua casa, usando utensílios de cozinha como armas, para se proteger dos confrontos armados.

Trecho do episódio com a suposta previsão de ‘Os Simpsons’ apontada pelos fãs do seriado de animação.

Outras previsões da série

Famoso por várias previsões no mundo real, essa claro, não foi a única a ser desvendada através dos episódios ‘Os Simpsons’. Dentre tantos outros acertos ao longo das 32 temporadas da série, teve a eleição a previsão de Donald Trump como presidente dos EUA. A apresentação da cantora Lady Gaga no SuperBowl, a criação do Ipod, do jogo ‘Guitar Hero’ e mais.

A repercussão no Twitter:

E os Simpsons que previram o golpe de Trump? Episódio de 1o. De novembro de 2020. pic.twitter.com/CCxQal4FSW — Robertoferreira09🌌🔭👽🙏🚩PT🌠🚩🚩 (@Roberto78543271) January 7, 2021

Bombardeio na Síria treta nos EUA uma bagaceira e eu só sei pensar no episódio de Simpson tá chegando dia 20 pic.twitter.com/E2p0v42Rrc — Rebeca (@arebecapaixao) January 7, 2021

Para o nosso bem, esperamos que esta seja uma previsão de que Os Simpsons erraram terrivelmente, ou 2021 poderia ser ainda pior do que o ano que acabamos de ter.

Apoiadores de Donald Trump invadem o Capitólio

Segundos os jornais americanos e o portal G1, o momento exato da invasão ocorreu enquanto Câmara e Senado debatiam se acatavam ou não uma objeção aos resultados do Arizona — tradicional reduto republicano vencido por Joe Biden na eleição de novembro. Por conta do ocorrido, Parlamentares, funcionários e repórteres foram ordenados a não saírem do local e ficassem em silêncio.

Segundo as publicações, momentos antes da invasão, Donald Trump discursou em Washington e afirmou que não aceitaria o resultado eleitoral. De acordo com a CNN, o vice-presidente Mike Pence, que estava no local, foi retirado do edifício – que logo foi evacuado. A repercussão é tanta, que a notícia está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta tarde. Em mensagem nas redes sociais, Donald Trump pediu que os manifestantes protestassem “pacificamente” e que confiassem nas forças de segurança americanas.

Durante a movimentação, a polícia local emitiu um alerta: “Dada uma ameaça interna no prédio, se abrigue no escritório mais próximo e fique quieto”. Após a mensagem, foi decretado um toque de recolher a partir das 18h na capital americana. Sem medo, os manifestantes lutam com oficiais e gritam alto a palavra “traidores”.