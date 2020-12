Cientista de 15 anos é eleita a primeira Criança do Ano da Revista Time

Uma cientista e inventora de 15 anos foi nomeada a primeira Criança do Ano da revista Time.

Gitanjali Rao inventou uma série de novas tecnologias em uma variedade de campos. Por exemplo, ela inventou um dispositivo que pode identificar chumbo em água potável. Bem como um aplicativo e extensão do Chrome que usa inteligência artificial para detectar cyberbullying.

A adolescente, de Denver, Colorado, nos EUA, disse que espera inspirar outras pessoas a sonhar com ideias para “resolver os problemas do mundo”.

Em declarações à estrela de Hollywood, Angelina Jolie, depois de vencer 5.000 indicados para receber a homenagem, Gitanjali disse: “Não me pareço com um cientista típico. Tudo o que vejo na TV é feito por um cientista mais velho, geralmente branco”.

“Meu objetivo realmente mudou, não apenas de criar meus próprios dispositivos para resolver os problemas do mundo, mas inspirar outros a fazerem o mesmo”.

“Porque, por experiência própria, não é fácil quando você não vê ninguém como você. Então, eu realmente quero passar essa mensagem: se eu posso fazer isso, você pode fazer e qualquer pessoa pode fazer”, acrescentou.

Criança do Ano da Revista Time

A Time começou a conceder sua homenagem de Homem do Ano – mais tarde atualizada para Pessoa do Ano – em 1927. Mas, esta é a primeira vez que ela nomeia uma Criança do Ano.

No ano passado, a ativista climática Greta Thunberg se tornou a Personalidade do Ano mais jovem de todos os tempos. Ela recebeu a homenagem aos 16 anos.

Além disso, a Time se associou ao canal infantil de TV Nickelodeon para o novo prêmio.

Gitanjali teve sua escolha feita entre 5.000 indicados nos EUA. Desse número, um comitê de jovens ao lado do comediante e apresentador de TV Trevor Noah reduziram para cinco finalistas.

Ela e os outros quatro finalistas receberão uma homenagem em um especial de TV na próxima sexta-feira.