Tem sido cada vez mais importante a presença de influenciadoras negras nas Redes Sociais para que a representatividade chegue em diversos níveis.

Afinal, é essencial que os usuários das redes sintam-se representados pelos conteúdos. Assim, é importante encontrarmos nomes que pessoas possam se identificar.

Por isso, preparamos uma lista de 10 perfis de influenciadoras negras para você seguir agora mesmo. Mulheres incríveis e empoderadas que vão te inspirar muito.

10 influenciadoras negras para seguir

Então, é hora de conhecer 10 perfis de mulheres negras que se tornaram uma grande influência na produção de conteúdo.

Por isso, selecionamos diferentes perfis que falam com diferentes públicos e trazem assuntos diversificados produzidos por mulheres fortes e empoderadas.

1. Nath Finanças

Em primeiro lugar, Nath, é uma jovem negra que mudou a forma de falar sobre dinheiro. A influenciadora traz conteúdos sobre dinheiro, investimentos e finanças de forma acessível para os jovens da periferia.

Então, se você quer começar a organizar a sua vida financeira e aprender a economizar de forma simples e fácil, você tem que começar a seguir a Nath Finanças.

2. Ana Paula Xongani

Em segundo lugar, uma mulher que fala sobre estilo, maternidade e empoderamento. Esse é o perfil do Instagram de Ana Paula. Apresentadora do GNT, a influenciadora tem uma revista de estilo.

Assim, ao seguir Ana Paula, você vai encontrar conteúdos motivadores e inspiradores.

3. Magavilhas

Magá Moura é o sinônimo de estilo e personalidade. Proprietária de uma marca de roupas, Magavilhas está sempre com um estilo impecável.

Assim, acessórios, cores, estampas e tendências definem bem o feed da influenciadora. Se você está procurando inspirações para montar looks incríveis, o Instagram de Magá Moura é perfeito.

4. Nátaly Neri

Nátaly Neri é uma influenciadora que traz conteúdos ricos, como moda sustentável, consumo consciente e causas sociais. Além disso, Nátaly traz temas como veganismo, diversidade, feminismo e valorização da mulher negra.

5. Gabi Oliveira

Gabi Oliveira é conhecida como Gabi de Pretas e é uma das influenciadoras negras mais famosas do momento.

Apesar de ser uma influenciadora de beleza, Gabi sempre está levantando questões sociais e discutindo temas importantes, principalmente questões raciais.

Ela está presente no Instagram e no Twitter com diversos conteúdos bacanas, publiposts bem elaborados e conscientes e muito mais.

Além disso, Gabi de Pretas tem um canal no YouTube, ela também tem um podcast chamado Afetos.

6. Camilla de Lucas

Então, para quem quer se divertir e dar boas risadas, a dica é o Instagram de Camilla de Lucas. A influenciadora traz diversos conteúdos voltados para o entretenimento, para divertir.

Assim, vídeos curtos com conteúdos engraçados e próximos da realidade tornam Camilla uma das influenciadoras negras mais populares no Instagram.

Apesar de estar no topo, ela ganhou mais destaque durante a quarentena, onde produziu diversos conteúdos que alcançaram milhares de pessoas.

7. Luana Carvalho

Luana é uma influenciadora negra e plus size que busca, em seus conteúdos, democratizar a moda. A influenciadora traz diversas pautas sobre gordofobia e racismo.

Sim, o estilo de Luana é apaixonante! Ela sempre transforma qualquer look em tendência. Vale muito a pena seguir.

8. Luci Gonçalves

Luci é uma escritora e produtora de conteúdo que traz diversas dicas de moda e estilo, além de trazer conteúdos repletos de questões sociais.

Então, Luci é uma ótima influenciadora. Muito talentosa, ela oferece um conteúdo rico para os seus seguidores.

9. Josy Ramos

E por falar em estilo… Josy Ramos é uma das influenciadoras negras mais estilosas das Redes Sociais. Sempre com dicas de looks do dia e combinações, ela se tornou muito popular e querida.

Então, se você quer um Instagram com dicas e inspirações de looks, você deve seguir a Josy. O estilo dela é incrível.

Além disso, Josy tem um Instagram voltado para suas viagens com uma outra influenciadora, Nina Gabriella. As duas viagem pelo mundo com muito estilo.

10. Carol Mamprin

Por último, uma influencer muito talentosa. Desse modo, para quem busca inspiração em maquiagem, beleza e moda, esse é o perfil ideal. Assim, Carol é uma das principais influenciadoras negras que tratam do tema de beleza. Os vídeos de maquiagem de Carol são incríveis e com muita criatividade.

Então, que tal seguir essas influenciadoras negras e ter conteúdo de qualidade no seu feed? Afinal, estilos diferentes, conteúdos diversos e muitas questões sociais fazem parte da rotina de conteúdos dos perfis. Sendo, portanto, mulheres poderosas, empoderadas e inspiradoras que você pode acompanhar de pertinho todos os dias.

Por fim, se você se interessa pela profissão de influenciadora, que tal saber como ela funciona? Nós temos um artigo completo sobre a profissão influencer. Aproveite para fazer uma leitura.