Se tornar um influenciador digital de sucesso e ganhar muitos seguidores nas redes sociais é um sonho para muitos jovens dessa geração. Mas para chegar no topo e atrair a atenção das marcas, é necessário colocar algumas estratégias em prática.

Por isso, entenda aqui o que faz um digital influencer e como é possível ganhar dinheiro através dessa ocupação.

O que é um influenciador digital e o que ele faz?

Influenciador digital é aquela pessoa que tem a capacidade de influenciar no comportamento e nas ações de outros usuários da internet. Geralmente ela possui uma quantidade significativa de seguidores, que se inspiram na sua forma de ser e no seu conteúdo.

Os influencers são vistos como autoridade em determinado assunto, e podem falar sobre esporte, moda, tecnologia, política, entre outros temas. Todos eles produzem conteúdo para a internet e são considerados formadores de opinião no ambiente digital e também fora dele.

Pensando em toda essa influência, empresas de diversos segmentos passaram a contratar esses profissionais para falar sobre seus produtos e serviços. Por isso, é muito comum encontrar influenciadores digitais fazendo resenhas de produtos diretamente com alguma marca, como uma espécie de “embaixador”.

Como são conhecedores naquele assunto, esses blogueiros ganham credibilidade e como consequência se tornam referência. Eles conseguem transmitir uma ideia de forma mais direta e simples para a sua audiência. Então, seus seguidores tendem a acreditar naquela opinião e comprar o produto para experimentar, o que torna essa estratégia de marketing genial.

Além disso, essa também é uma ótima maneira que as marcas encontraram para se aproximarem do seu público. Pessoas tendem a acreditar mais na opinião popular do que nas próprias marcas que seguem.

Aliás, vale salientar que se você quer se tornar um influenciador digital, deve reunir uma série de características importantes. Entre elas, saber desenvolver discussões importantes e mostrar o seu posicionamento sobre aquele tema. Outra característica é saber lidar com críticas e com discordâncias, o que é muito comum nesse ambiente.

Como ganhar dinheiro sendo um influenciador digital?

Como já mencionamos, a forma mais conhecida de ganhar dinheiro sendo um influenciador digital é através das parcerias com as marcas. Geralmente as empresas abordam aqueles perfis que tenham relação com ela e que possuam um maior potencial de divulgação e alcance. O público desse influencer também deve ser parecido com a persona da empresa.

Após estabelecer um contrato, o influenciador digital começará a produzir os conteúdos patrocinados. Em muitos casos, esse patrocínio é tão sutil que não parece que há uma marca por trás. Por isso, o influencer precisa ter muito cuidado ao falar sobre o produto e também saber expor sua opinião de forma sincera.

Além disso, é possível ganhar dinheiro também através do marketing de afiliados. Ou seja, ele irá promover produtos de terceiros através do seu blog, redes sociais ou canal do Youtube. A diferença é que aqui o influenciador digital receberá apenas uma porcentagem pela venda através do link disponibilizado. Ou seja, ele ganhará uma comissão em cima do valor total do produto.

Outra oportunidade é usar a sua imagem em eventos sociais e cobrar por isso. Ademais, se você é um entendedor em determinado assunto, ainda poderá realizar palestras e cursos sobre esse tema e faturar uma graninha com isso.

Se você se interessou e quer saber como se tornar um influenciador digital conhecido, confira algumas dicas importantes a seguir.

5 Dicas para se tornar um influenciador digital

1. Defina o seu nicho

Antes de começar a sua atuação como influenciador digital, descubra qual o seu nicho de mercado para assim poder definir quais as suas estratégias na internet. Isso também te ajudará a segmentar o seu público e saber quais conteúdos são interessantes para ele.

Você será a sua própria empresa, então utilize esse espaço para conversar com a sua audiência e ter sucesso nas suas publicações. Aqui você descobrirá também o tom de voz e que tipos de postagens utilizar. Dessa forma, será mais fácil atrair empresas para te contratar.

2. Produza um conteúdo relevante

Agora que você já sabe o seu nicho, já conhece o seu público e sabe a melhor forma de se comunicar com ele, é hora de desenvolver bons conteúdos.

Ter um bom marketing de conteúdo te ajudará a atrair mais pessoas para as suas redes sociais de forma orgânica. Além disso, o seu público verá que você é conhecedor naquele assunto e tem influência sobre isso.

3. Tenha regularidade nas postagens

Essa é uma dica de ouro para quem deseja fidelizar a sua audiência. Não adianta postar uma vez no dia e achar que terá sucesso. As pessoas gostam de ver a rotina do influenciador, o que ele tem feito, os recebidos, entre outras coisas.

Portanto, aproveite todas as oportunidades para divulgar o seu conteúdo. Aproveite os stories, os Reels do Instagram e outros recursos da plataforma e de outras mídias que estiverem em alta no momento. Assim você sempre terá conteúdo.

4. Interaja bastante – o segredo do influenciador digital de sucesso

Por falar em interação, converse com o seu público como se conhecesse cada pessoa individualmente. Faça enquetes e promova engajamento. Quanto mais pessoas souberem do seu perfil e interagirem com ele, mais seguidores você terá.

5. Monitore os seus resultados

Por fim, verifique se os seus esforços estão dando certo. Se não puder administrar a sua conta sozinho, que tal contratar um profissional de marketing digital para te ajudar a alavancar os seus posts? Alguma dúvida de que essa é a profissão do momento?

Siga todas essas dicas e se torne um influenciador digital com autoridade e domínio sobre o seu nicho de atuação.