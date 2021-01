Larissa Manoela: 10 cabelos diferentes para se inspirar

A atriz Larissa Manoela cresceu diante das câmeras. Desde muito pequena ela já fazia sucesso atuando em novelas, filmes e participando de diversos programas de televisão. Assim, o público acompanhou seu desenvolvimento e também as mudanças na aparência.

Hoje, aos 20 anos recém-completados no finalzinho de 2020, ela frequentemente vira notícia. Isso acontece tanto pelos novos trabalhos realizados como também por alguns acontecimentos da vida pessoal, como suas viagens e relacionamentos. Além disso, se tornou uma grande influenciadora nas redes sociais. E é garota propaganda de muitos produtos e serviços.

Larissa Manoela é considerada um ícone fashion para a nova geração. Sucesso no Instagram, é uma inspiração para os seus mais de 35 milhões de seguidores. Todos estão sempre ligados no seu dia a dia e nas suas fotos cheias de estilo.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mais que fãs do trabalho, as meninas adolescentes e jovens querem copiar sua forma de se vestir, sua maquiagem, suas unhas coloridas e seus cortes de cabelo. E foram muitos cortes! Larissa Manoela é uma verdadeira camaleoa. Seja pelos personagens que interpreta ou pelo gosto pessoal, pois ela é adepta da fazer mudança de visual.

Entre os fios mais curtos ou mais longos, mais escuros ou mais claros, arrumadinhos ou despojados, confira alguns dos mais variados cortes e cores de cabelos que a atriz já teve em diferentes fases e momentos da vida.

10 estilos de cabelo de Larissa Manoela

Larissa Manoela ruiva

É o cabelo atual, que a atriz adotou em outubro de 2020. O corte e a cor fazem parte do processo de caracterização para uma nova personagem. Ela irá fazer um filme chamado Lulli, na Netflix. No início, logo que mostrou o corte, este novo visual pegou muita gente de surpresa. E rendeu muitos comentários de seus seguidores. Mas foi um corte que combinou bastante com o estilo da atriz. E, segundo ela, a intenção era parecer mais velha.

Ruivo mais lisinho

Embora no dia a dia e mesmo nas fotos publicitárias Larissa use o cabelo com um estilo mais despojado, ela já posou algumas vezes com os fios bem lisinhos. Esta é uma variação do mesmo corte, que é bastante eclético e pode ser usado de diferentes formas, dependendo da ocasião e do estado de espírito.

Larissa Manoela com cabelo curto e franja

O atual cabelo ruivo e curtinho tem também uma franja, que pode ser usada de diferentes formas. Como franjinha mais penteada na testa, como uma franja lateral ou mesmo para trás, deixando o corte sem franja aparente. Ela tem usado de todos esses jeitos, super eclética.

Castanho e comprido

A mudança para o cabelo curto e ruivo foi uma surpresa porque antes a atriz estava com um estilo bem diferente. Ela tinha o cabelo muito comprido e com a cor castanha. Durante o início da quarentena, devido à pandemia de Covid-19, ela chegou a revelar que estava mantendo o corte sozinha em casa, pois não estava saindo para frequentar salões de beleza.

Ruivo e comprido também foi aposta de Larissa Manoela

Antes de aderir aos fios mais curtos e ruivos, Larissa Manoela já tinha passado uma fase com esta tonalidade. Porém, estava com os fios ainda bem compridos. O cabelão ruivo era um sucesso e também costumava ser usado em diferentes estilos, mais arrumadinho ou mais despojado, e ainda com as opções de poder usar os fios soltos, presos ou até mesmo com penteados.

Larissa Manoela loira

A atriz também já teve seus dias como loira. O cabelo longo, que já foi castanho e ruivo, teve os fios bem mais claros durante um período. Outro detalhe deste corte loiro era a franjinha bem leve, que dava uma cara mais jovem para o visual.

Comprido e ondulado

Mesmo sem mudar o corte, Larissa Manoela sempre foi adepta de transformar o estilo dos fios. Durante o tempo em que tinha o cabelo comprido e loiro, ela algumas vezes usava mais liso, outras mais ondulado. Esta versão pode ser feita feita com babyliss. As ondas são ótimas para quem quer variar sem precisar mudar o corte ou fazer procedimentos químicos.

Castanho com cachos

Assim como ondas, os cachos são outra variação que já foi muito usada por ela. Também podem ser feitas com o babyliss. Assim o cabelão castanho ficava mais volumoso. Para os fãs e seguidores, mais uma mudança mostrando que é possível variar sem precisar mexer muito.

Larissa Manoela com tranças

Alguns anos atrás, durante as férias na Bahia, ela inovou e apareceu com um look bem diferente. Os cabelos cheios de tranças ficaram bem diferentes dos que a atriz costumava adotar. E geraram discussões sobre apropriação cultural. Mas foi apenas uma mudança temporária na viagem.

Larissa Manoela com cabelo cor de rosa

O cabelo colorido foi uma escolha ousada, pois foi para um show. Também foi um visual temporário, sem tintura permanente. O tom cor de rosa choque não foi uma cor que Larissa adotou no dia a dia. Mas fez sucesso nas redes sociais, mostrando que ela é realmente cheia de estilo!

E independente do tipo de cabelo, é certo que ela tem estilo e personalidade, pois consegue ficar cada vez mais bonita!