Água, comida e mais itens na lista de permitidos e proibidos no Rock in Rio

Pode levar água no Rock in Rio 2026? Veja itens barrados e o que não pode

Pode levar água no Rock in Rio 2026? Veja itens barrados e o que não pode

O Rock in Rio 2026 começa nesta sexta-feira (4) e deve receber milhares de pessoas na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Para evitar problemas na entrada, o público precisa ficar atento às regras de segurança e à lista de objetos permitidos e proibidos no festival.

A organização divulgou as orientações oficiais para os sete dias de evento: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. A recomendação é conferir os itens antes de sair de casa, já que os objetos passam por inspeção nos acessos ao festival.

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O que pode levar no Rock in Rio 2026?

O público pode levar água para o Rock in Rio, mas há uma instrução a ser seguida. A organização permite a entrada de alguns itens de uso pessoal. Entre eles estão:

Garrafa plástica transparente de até 500 ml , contendo água e com tampa;

, contendo água e com tampa; Alimentos industrializados devidamente lacrados, como biscoitos, torradas e barras de cereal;

Frutas cortadas em embalagem transparente e não rígida, como saco tipo Zip Lock;

Sanduíches em embalagem transparente e não rígida;

Até cinco itens de alimentos por pessoa , respeitando as regras do festival;

, respeitando as regras do festival; Carregador portátil (powerbank) com tamanho máximo equivalente ao de um aparelho celular;

Capa de chuva;

Cangas e casacos;

Óculos de sol;

Protetor solar de até 100 ml;

Protetor solar em bastão;

Máquina fotográfica portátil;

Lightstick de plástico, alimentado por pilhas, com até 24 cm de altura e 400 g;

Pilhas para lightstick;

Isqueiro;

Bottons;

Óculos de LED;

Pulseiras de LED;

Chaveiros de pelúcia;

Photocards e holders de photocard;

Ventilador portátil;

Osmo Pocket, desde que usado sem bastão de selfie;

Correntes que façam parte do cinto ou do look, quando caracterizadas como acessório de vestuário.

A lista oficial também prevê algumas condições específicas para acessórios. Cintos com chaveiros, por exemplo, podem entrar desde que não tenham objetos cortantes ou perfurantes, lasers, recipientes com líquidos ou outros itens que ofereçam risco.

O que não pode levar no Rock in Rio 2026?

Entre os objetos proibidos estão:

Garrafas de vidro ou metal, independentemente da capacidade;

Garrafas com mais de 500 ml;

Embalagens rígidas com tampa, como potes plásticos;

Copos térmicos, de vidro ou metal;

Latas;

Capacetes;

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo;

Facas, canivetes e soco inglês;

Brinquedos ou réplicas que possam ser confundidos com armas;

Barracas, bancos e cadeiras;

Cordas e lanternas;

Guarda-chuvas;

Objetos pontiagudos;

Tesouras, estiletes, pinças, cortadores de unha e saca-rolhas;

Fogos de artifício e outros artigos pirotécnicos;

Dispositivos explosivos, sinalizadores e materiais incendiários;

Objetos de vidro, plástico ou metal, incluindo perfumes e cosméticos;

Desodorantes de qualquer tipo;

Pasta ou escova de dente;

Substâncias inflamáveis ou corrosivas;

Sprays;

Tasers e outros dispositivos de incapacitação neuromuscular;

Ponteiros laser e dispositivos emissores de luz que possam oferecer risco;

Bebidas de qualquer tipo, com exceção da água permitida pela organização;

Skate, bicicleta e veículos motorizados ou não;

Isopor, cooler e utensílios para armazenagem;

Bastão de selfie;

Câmeras profissionais ou com lente removível;

Equipamentos profissionais de filmagem e fotografia;

Tripés;

Drones e outros objetos voadores;

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

Drogas ilegais e substâncias tóxicas ou venenosas;

Buzinas de ar comprimido;

Megafones;

Computadores portáteis e tablets;

Powerbanks maiores que um aparelho celular;

Tintas e corantes;

Bolsas, malas ou mochilas de grandes dimensões;

Fantasias, máscaras ou acessórios que dificultem a identificação do usuário;

Qualquer item que possa representar risco à segurança ou indicar intenção de comercialização.

Também não são permitidas bandeiras ou cartazes com publicidade ou mensagens discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas.

Pode levar comida para o Rock in Rio?

A regra de 2026 permite que o público leve até cinco itens de alimentos por pessoa, desde que sejam para consumo próprio e não apresentem riscos à segurança.

A organização dá preferência a alimentos industrializados e lacrados, como biscoitos e barras de cereal. Também são permitidas frutas cortadas e sanduíches, desde que estejam em embalagens transparentes e não rígidas, como Zip Lock.

Caso a quantidade ultrapasse o limite ou os alimentos indiquem intenção de comercialização, os produtos poderão ser descartados na entrada.

E o celular e o carregador portátil?

O celular pode ser levado normalmente. Já o powerbank também é permitido, desde que seu tamanho máximo seja equivalente ao de um aparelho celular. A organização ainda informa que é possível levar mais de um carregador portátil, desde que todos respeitem esse limite.

O público estará sujeito a inspeções e revistas nos acessos. Quem estiver com algum objeto proibido deverá descartá-lo ou deixá-lo para conseguir entrar no festival. A organização também pode impedir a entrada de pessoas que se recusem a retirar itens não autorizados ou que apresentem comportamento violento ou contrário à ordem pública.

Por isso, antes de sair para o Rock in Rio 2026, vale conferir a lista atualizada de objetos permitidos e proibidos e evitar levar itens que possam ser barrados na revista.