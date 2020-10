Com o sucesso inesperado de ‘A Fazenda 12‘, a emissora do bispo Edir Macedo pretende retomar um novo projeto para 2021. De acordo com o colunista Fefito, do portal UOL, mesmo apesar de ter sido cancelado por conta da pandemia, assim como também o ‘Power Couple’, o reality show ‘A Ilha’ está entre o catálogo futuro da emissora.

Ainda segundo informações, a ideia é lançar o projeto entre os meses de junho e setembro de 2021, antes da próxima temporada do reality ‘A Fazenda’, assim, a emissora mantém os planos e agendas do canal. A expectativa é que até março do ano que vem, já tenham traçados dinâmicas de confinamento, jogos baseados em provas e muito mais. Assim como esperam, que até lá, que a pandemia já tenha diminuído.

‘A Ilha’

O projeto será um reality de confinamento, e não de sobrevivência, cujo prêmio ao vencedor terá a forma de um “tesouro” – o valor e nem o apresentador ainda foram definidos. Ao todo, serão 14 celebridades disputando um prêmio ao conviverem juntas, sendo que uma delas terá de jogar mascarado, deixando os colegas mais curiosos ainda. Ainda não se sabe se terá interação do público diante de provas ou até mesmo eliminação. No entanto, para o elenco, pode ocorrer alguns rostos conhecidos de outros reality da Record TV.

A ideia inicial, é que o projeto fosse ao ar no intervalo entre ‘Power Couple’, que terminaria em junho, e ‘A Fazenda 12’, que estreou em setembro. Mas, por conta da pandemia, os planos tiveram que ser adiados.

Será que a Record repetirá o sucesso de ‘A Fazenda 12’?

A grande questão é: será que a Record está preparada caso o novo reality seja um sucesso como em A Fazenda 12? Essa é uma boa pergunta para se questionar, afinal, desde o primeiro programa do confinamento rural, parece que a Record não estava esperando um sucesso tão grandioso quanto podemos observar agora.

O grande problema que pode ser evitado para o projeto ‘A Ilha’, é que a produção esteja totalmente alinhada com o programa. O isso quer dizer, é que, erros básicos como podemos ver no atual reality, possa ser controlado e principalmente evitado no próximo. Coisa, que já deveria estar acontecendo na Record, afinal, só de A Fazenda, já são 12 temporadas no ar.