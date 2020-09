Já faz um tempo que a tendência conquistou ruas e passarelas. Então que tal aproveitar a chegada da primavera para arrasar nos looks mais clarinhos?

Não é de hoje que os tons pastéis ganharam muitas fãs ao redor do mundo. Seja na moda ou na decoração, as deliciosas candy colors vieram, de fato, para ficar. Então, é hora de aprender um pouco mais sobre essa tendência que segue com tudo na primavera/verão 2021.

A paleta das candy colors

A expressão candy colors significa, literalmente, cores doces. O nome não poderia ser mais apropriado. Afinal, elas fazem mesmo lembrar uma vitrine cheia de docinhos e sobremesas que encantam os olhos.

Na década de 1950, os tons pastéis, como são conhecidos por aqui, começaram a colorir as ruas. Isso aconteceu principalmente nos Estados Unidos e por causa da esperança que o fim da guerra trazia.

Mas, de lá para cá, os tons delicados ganharam cada vez mais espaço. Hoje, as candy colors estão na moda, na make, nas unhas e até na decoração.

Além disso, é uma tendência que chegou com força total há alguns anos e que segue em alta como uma das cores do verão 2021. Aliás, elas são cores perfeitas para começar a usar já a partir do dia 22 de setembro, quando chega a primavera.

As candy colors dão leveza e delicadeza aos looks. Por isso, conferem também um ar sonhador, romântico e feminino. Ademais, se adaptam perfeitamente aos mais variados estilos e ocasiões.

As principais cores dessa paleta são: rosa, marfim ou nude, amarelo, verde e azul. Mas lembre-se que os tons devem ser sempre pastéis, ou seja, bem apagadinhos.

Candy colors: inspirações para você

Confira agora diversas ideias para arrasar com os candy colors nas próximas estações, seja na make, nos looks do dia, nas cores de esmalte ou na decoração.

Moda pastel



Os conjuntinhos estão super em alta. Então, pode apostar no look, seja com calça ou shorts.

Que tal deixar o visual ainda mais divertido com as candy colors?

O verão está, enfim, chegando. Hora de ficar linda usando um biquíni em tons pastéis!

Vestidos combinam muito com essa tendência!

Faça suas combinações com calças e saias

Candy colors nas mãos

Cores clarinhas na decoração

Divirta-se com uma make coloridinha

Quer aprender a fazer essa make usando candy colors? Então confira o tutorial de Alice Salazar.