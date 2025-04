Made in Brazil: conheça 5 marcas de bolsas nacionais

Em meio à queda de braço entre China e Estados Unidos, chineses começaram a publicar vídeos entregando que as maisons de luxo não produzem suas icônicas bolsas, mas sim o país oriental. Enquanto isso, o Brasil vem ganhando espaço com marcas de bolsas nacionais que apostam em design original, matéria-prima de qualidade e produção artesanal que carregam o DNA do artesanato brasileiro e entregam sofisticação por preços mais acessíveis do que as grifes de luxo tradicionais.

Catarina Mina – marcas de bolsas nacionais

Criada no Ceará, a Catarina Mina é referência em moda transparente e sustentável. Todas as bolsas vêm com uma etiqueta que detalha os custos de produção. Os modelos feitos em crochê, palha e tecidos reaproveitados celebram o fazer manual como expressão de arte. A marca é da estilista Celina Hissa.

Serpui

Com sede em São Paulo, a Serpui mescla o charme da moda internacional com a estética tropical. Suas bolsas são reconhecidas pelo acabamento impecável e materiais como ráfia, pedras naturais e couro. A marca exporta para diversos países, mas mantém a produção artesanal local.

A mente criativa por trás da marca é da estilista brasileira Serpui Marie, que imprimiu a riqueza do artesanato nacional em bolsas luxuosas.

Escudero & Co – marcas de bolsas nacionais

Criada pelo casal Renato Pereira e Clara Tarran, a Escudero trabalha com couro curtido naturalmente e prioriza pequenas produções, trazendo uma pegada minimalista à moda. A marca paulistana tem foco no design atemporal e funcional, com acabamento primoroso e produção 100% nacional.

Isla

Famosa por suas clutchs luxuosas, a Isla une pedrarias, bordados e brilho em criações autorais. As bolsas são feitas uma a uma, em ateliê próprio, em processo manual e artesanal. É a marca queridinha entre celebridades brasileiras para eventos de gala.

A marca foi fundada em 2007 pela mineira Silvia Monteiro, e se consolidou no mercado de luxo.

Malu Pires – marcas de bolsas nacionais

Nascida na cidade Rio Verde, em Mato Grosso do Sul, a Malu Pires é conhecida por suas bolsas em palha e fibras naturais. Cada peça é única e leva horas de trabalho manual. A marca aposta em cores vibrantes e formas orgânicas. A marca foi fundada pela empresária Maria Luara Pires.

