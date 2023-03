Oração e frases de São José para o dia 19 de março

O dia 19 de março é voltado a São José, o Marido de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Embora nenhuma palavra dele esteja registrada, a história tem muito a dizer sobre ele. Aqui estão algumas frases e citações sobre o santo.

Citações e frases de São José

Aqui estão as frases mais famosas sobre o pai de Jesus na terra.

“O que Jesus Cristo poderia recusar a São José, que nunca lhe recusou nada durante sua vida mortal na terra?” — St. Agostinho

“Ele [São José] é o chefe da Sagrada Família, pai da trindade na terra que se assemelha tanto à Santíssima Trindade nas alturas.” — St. Pedro Juliano Eymard

“José levou Jesus Cristo primeiro para o Egito, depois para a Judéia, e assim traçou para nós o caminho dos apóstolos que pregaram seu nome aos judeus e aos gentios.” — St. Hilário de Poitiers

“Tal é a dignidade e a glória de São José, que o Eterno Pai lhe conferiu, com a maior liberalidade, a semelhança de sua própria supremacia sobre seu Filho encarnado.” Bernardino de Siena

“O que muitos reis e profetas desejaram ver e não viram; desejou ouvir e não ouviu; ele [São José] foi autorizado não apenas a ouvir e ver, mas também a carregar, conduzir, abraçar, beijar, nutrir e proteger.” — St. Bernardo de Clairvaux

“Jesus desejou ficar em dívida com São José pelas necessidades da vida, e somente deste santo patriarca pode-se dizer que ele salvou a vida de seu Salvador.” Madalena Sophie Barat

“São José é o mais poderoso contra os demônios que lutam contra nós no final de nossas vidas.” —St. Alphonsus de Liguori

“De acordo com [São] Jerônimo e Orígenes, José não suspeitava de adultério porque conhecia a modéstia e a castidade de Maria. Além disso, ele havia lido nas Escrituras que a virgem conceberia e que 'um broto brotará do tronco de Jessé, e de suas raízes um botão florescerá'. Ele também sabia que Maria era descendente da linhagem de Davi. Assim, era mais fácil para ele acreditar que a profecia de Isaías havia se cumprido nela do que pensar que ela poderia ter se deixado cair na devassidão. Por isso, considerando-se indigno de viver com uma pessoa de tão grande santidade, quis mandá-la embora secretamente, como quando Pedro diz a Jesus: 'Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador!'” —S . . Tomás de Aquino

“Não sei como alguém pode refletir sobre os sofrimentos, provações e tribulações que a Rainha dos Anjos suportou enquanto cuidava de Jesus em sua infância, sem ao mesmo tempo agradecer a São José pelos serviços que prestou ao Divino Menino e à sua Mãe Santíssima. .” — Sta. Teresa de Ávila

“São José não fez coisas extraordinárias, mas pela prática constante das virtudes ordinárias e comuns, alcançou aquela santidade que o eleva acima de todos os outros santos.” —St. José Marello

Oração de São José

Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda nossa confiança.

Oh, São José, pai adotivo de Jesus, puríssimo esposo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente ao mesmo Jesus, o Filho de Deus, que nós, sendo defendidos pela força de sua graça e lutando fielmente na vida, pode ser coroado por Ele na hora da morte. Amém.

História de São José

José, carpinteiro de profissão, era descendente da casa do rei Davi. Ele se casou com Maria e descobriu que ela já estava grávida. Sendo um homem justo e não querendo expô-la à desgraça pública, ele decidiu divorciar-se dela discretamente. No entanto, um anjo o convenceu de que ela foi concebida pelo espírito santo e que a criança em seu ventre era o Filho de Deus. É aqui que começa a história de São José.

A saída de José da história dos Evangelhos é um mistério inexplicável nas escrituras. Mas várias tradições dizem que José morreu por volta do aniversário de 20 anos de Jesus.

Desde o século 10, vários países ocidentais celebravam o dia 19 de março como a Festa dele. O dia da festa tornou-se a prática oficial da Igreja nos anos 1500.

Ele é o patrono da morte feliz, das famílias, da Igreja Universal, dos pais, das gestantes, dos viajantes, dos artesãos, dos imigrantes, dos operários e dos engenheiros. Ele também é o patrono de muitos países, incluindo as Américas, Canadá, Croácia, México, Coréia, Áustria, Bélgica, Peru, Filipinas e Vietnã.