Oração do credo para rezar em momentos difíceis da vida

Creio em Deus Pai é a oração mais conhecida entre os religiosos da igreja católica. Também conhecida como a oração do Credo. Esta oração serve para todas as finalidade e pode ser rezada a qualquer hora, ela serve mesmo para aumentar a sua fé no nosso Pai Eterno, e ideal para rezar em momentos difíceis da vida.

Dizemos essas palavras toda vez que vamos à missa, mas quando foi a última vez que você parou um momento para refletir sobre o que realmente está dizendo quando rezamos o Credo? Um credo (também conhecido como confissão, símbolo ou declaração de fé) é uma declaração das crenças compartilhadas da comunidade (muitas vezes religiosa) na forma de uma fórmula fixa que resume os princípios fundamentais. O mais antigo credo no cristianismo, “Jesus é Senhor”, teve origem nos escritos de São Paulo.

Oração do Credo

“Creio em Deus-Pai, todo poderoso, criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos Céus, está sentado à direita de Deus Pai, todo poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém”.

Em seguida, faça a oração do Pai Nosso.

“Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém”.

Por fim, o Sinal da Cruz: em nome do Pai, + e do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Quando se deve rezar o credo?

A oração do credo sintetiza de forma geral tudo aquilo que o católico crê. Um grande motivo para rezar a Oração do Credo todas as semanas é porque ela nos faz compreender e confiar no Deus Criador. Rezar todas as semanas fortalece a fé e traz calma e acalanto para sua alma e coração.

Quais são as três palavras do credo?

A Jesus de Nazaré eu me entrego, com as três palavras do credo: – Deus me fecha. – Deus na frente, paz na guia, que Deus seja minha companhia. O Divino Espírito Santo ilumine os meus caminhos, me livrando de todo mal e dos inimigos que possam se opor no meu caminho.