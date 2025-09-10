Aprenda oração a Carlo Acutis para pedir um milagre urgente

A oração oficial a Carlo Acutis para pedir sua milagrosa intercessão junto a Deus

Quando precisar de uma graça especial, convidamos você a recitar esta oração a Carlo Acutis para situações urgentes. Acutis morreu com apenas 15 anos, em 2006, de leucemia fulminante, após uma infância e adolescência transformadas pela graça de Deus.

Faça essa oração por 9 dias

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agradeço-vos todos os favores e graças com que enriquecestes a alma do Santo Carlo Acutis durante os seus quinze anos de vida nesta terra e, pelos méritos deste amado Anjo da Juventude, concedei-me a graça que ardentemente vos peço.

Faça seu pedido e reze em seguida um Pai Nosso e uma Ave Maria.

Oração para pedir um milagre a Carlo Acutis

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Santo Carlo Acutis, venho a ti em fé e devoção, pedindo tua intercessão diante do Trono Divino por um milagre que guardo em meu coração neste momento (faça aqui o seu pedido).

Estou diante de uma situação que me preocupa e não sei o que fazer. Preciso da tua ajuda. Venho até ti com esperança, confiando em tua santidade e no exemplo que deixaste: jovem compassivo, caridoso e obediente, agora unido ao Pai na plenitude da alegria e da bem-aventurança.

De forma humilde, peço tua compaixão e teu espírito de serviço. Intercede prontamente por mim, Carlo, para que eu alcance este milagre. Que por tua bondade e caridade, Deus me conceda a graça que tanto necessito.

Obrigado, servo fiel do Senhor. Roga por mim para que, através desta bênção, eu possa realizar a vontade de Deus, bendizer Seu santo nome e encontrar alívio para esta necessidade que me aflige.

Bendito sejas, Carlo Acutis! Que tuas obras em nosso favor, mesmo do céu, sejam grandes. Intercede por nós, peregrinos deste mundo, que ainda sofremos e lutamos.

Deus Pai Todo-Poderoso, agradeço por me conceder a alegria de conhecer o testemunho do amado Carlo Acutis, que tanto amou a Eucaristia. Peço-Te que abençoes a mim e às pessoas ao meu redor com saúde, paz e fé.

Carlo Acutis, que foste instrumento de cura para um jovem enfermo, peço que também intercedas por mim. Cura as minhas feridas, fortalece minha alma e dá-me coragem para começar uma nova vida.

Com esta oração, suplico ainda por todos os que enfrentam doenças e dores. Que tu, Carlo, alivies seu sofrimento e os envolvas em tua intercessão junto a Deus.

Confio em ti, exemplo de vida e santidade, para me conduzir à cura e à graça.

Amém.

Finalize com a oração do Credo.