Nem sempre é fácil ficar com o astral alto sempre mas, quanto isso acontece, como aumentar a autoestima?

Com algumas dicas simples, banhos e ervas é possível elevar a vibração. Por isso, aproveite os exercícios a seguir e use a espiritualidade a seu favor:

Banhos e rituais para aumentar a autoestima

1. Pratique um exercício

Quando nos exercitamos, o nosso corpo libera endorfina, um hormônio que promove a sensação de recompensa e bem-estar, permitindo que o corpo relaxe. Então, não deixe de se exercitar quando precisar aumentar sua autoestima!

Faça yoga, corra na rua, dance, coloque uma série de exercícios no YouTube, pule corda ou seja lá o que for, mas faça. Você se sentirá bem melhor.

2. Defume a casa com casca de laranja para aumentar a autoestima

Deixe as cascas de laranja secando no sol por um dia. Depois, queime-as e as coloque em um prato e vá passando pela casa. Faça isso com muito cuidado.

A laranja possui propriedades que ativam a alegria e o bom humor no nosso cérebro e o cheiro cítrico é muito agradável. Por isso, é legal fazer isso sempre que estiver para baixo. Durante o processo, mentalize coisas boas, aproveitando o momento para se conectar e aumentar a autoestima.

3. Tome banho de rosas brancas

Para a autoestima, antes de tomar um banho de amor com rosas vermelhas, tome um banho de rosas brancas. Essa flor é ligada à Iemanjá e nos dá firmeza, além de limpar o que precisa ir embora.

Afinal, não adianta querer aumentar a autoestima se há algo dentro de nós que nos machuca, é preciso mandar isso embora.

4. Use óleos essenciais para aumentar a autoestima

O que também é bom ser feito é usar óleos essenciais no seu dia a dia. Existem óleos que aumentam a sua autoestima e que podem melhorar o seu humor.

O de laranja pode ser usado no pulso com a mesma função das cascas e o de ylang ylang, que é afrodisíaco e auxilia no tratamento da ansiedade, pode ser usado de dia ou de noite.

Porém, lembre-se de usar poucas gotas e misturar com óleo de amêndoas ou de semente de uva antes e não se expor ao sol. Óleos essenciais são poderosos e usados em tratamentos. Por isso, devem ser usados com prudência.

5. Exercício do espelho para autoestima

Por último, um ritual diário. Se olhe no espelho e diga “Eu me amo” ou “A vida me ama”. Esses exercícios são poderosos e mexem com o nosso cérebro e aumentam a autoestima.

Isso acontece porque o nosso subconsciente não difere verdade de mentira e essa é a maneira mais fácil dele aceitar como verdade que a vida te ama e você se ama.

Assim, você acaba atraindo coisas boas e melhorando sua vibração, mesmo você não percebendo. Quem defende essa tese é a Louise Hay, uma psicóloga e metafísica.